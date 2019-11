فرديناند: كان يجب التعامل مع أزمة رحيم سترلينغ وغوميز بشكل أفضل

قال ريو فرديناند، مدافع إنجلترا السابق، إن قرار غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الوطني، باستبعاد رحيم سترلينغ من التشكيلة بعد شجار مع زميله جو غوميز سيزيد الضغط على لاعب مانشستر سيتي، ويعتقد أنه كان يمكن التعامل مع الأزمة بشكل أفضل.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي استبعاد سترلينغ من مواجهة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020، يوم الخميس المقبل؛ بعد ”شجار“ في منطقة خاصة باللاعبين.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“، إن سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، دخل في مواجهة مع غوميز مدافع ليفربول بعد تجمع تشكيلة المنتخب الإنجليزي في مركز التدريب في بيرتون أون ترينت، يوم الإثنين، بعد أقل من 24 ساعة على خسارة سيتي 3-1 أمام ليفربول.

