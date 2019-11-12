كواليس اعتداء سترلينغ على جو غوميز واستبعاد لاعب مانشستر سيتي من مباراة إنجلترا ومونتنيغرو

يبدو أن شراسة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل منتخب إنجلترا لكرة القدم، خاصة بعد المباراة الساخنة بين الفريقين التي أقيمت على ملعب أنفيلد، وانتهت بتفوق الريدز 3-1.

فقد شهدت المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة احتكاكاً بين لاعب ليفربول جو غوميز ومهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، ويبدو أن تلك الواقعة لم تمرّ بهدوء بنهاية المباراة.

فقد قرر غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا استبعاد سترلينغ من مباراة مونتنيغرو المقبلة، في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، بعد شجاره واشتباكه بالأيدي مع غوميز في معسكر المنتخب الإنجليزي.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية تفاصيل الواقعة التي شهدها معسكر المنتخب الإنجليزي، والتي تسببت في قرار إبعاد سترلينغ عن مباراة مونتنيغرو.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن جو غوميز كان متجهاً إلى لشراء بعض الأطعمة من السوبر ماركت المتواجد في معسكر المنتخب الإنجليزي، فتوجه إليه سترلينغ من الخلف، وأمسكه من رقبته، وظنّ لاعبو المنتخب الإنجليزي وقتها أن الأمر لا يتعدى المزاح من سترلينغ لزميله في المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور تطورت بعد ذلك، حيث فقد سترلينغ السيطرة على أعصابه، واشتبك مع غوميز بالأيدي، فتدخل لاعبو المنتخب للفضّ بينهما.

وأكدت أن الأمور هدأت بعد تلك الواقعة، بعد أن توجه سترلينغ إلى جو غوميز واعتذر له، كما اعتذر لجميع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، إلا أن قرار ساوثغيت كان صارماً، وقرر استبعاده من مباراة إنجلترا ومونتنيغرو المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”كان ساوثغيت غاضباً للغاية من الواقعة، وأجرى اتصالات مع مسؤولي الاتحاد الإنجليزي، وكان يرغب في استبعاد سترلينغ من معسكر المنتخب تماماً، إلا أنه وبعد مناقشات مستفيضة تم التوصل إلى قرار إبعاد لاعب مانشستر سيتي عن مباراة مونتينغرو فقط، مع استمراره في المعسكر“.

ونشر سترلينغ تعليقاً على الواقعة بموقعه الشخصي على ”إنستغرام“، وقال إن ما حدث لا يتعدى كونه حماسة مفرطة من جانبه مع زميله جو غوميز، وأن الأمر لم يستغرق سوى 10 ثوان على أقصى تقدير.

وأكد سترلينغ أنه يتمتع بعلاقة طيبة للغاية مع غوميز، وأن على الجميع المضي قدماً والتركيز في مباراة إنجلترا ومونتنيغرو المقبلة، وألا يتم تضخيم ما حدث.

وحسب ”ديلي ميل“ فإن سترلينغ يمكن أن يشارك في مباراة إنجلترا وكوسوفو يوم الأحد المقبل في التصفيات الأوروبية، وذلك بناءً على القرار الخاص بالمدرب ساوثغيت.