مخاوف في ليفربول بسبب إصابة محمد صلاح

ذكرت صحيفة “ دايلي ميل “ البريطانية أن فريق ليفربول يخشى تطوّر إصابة نجمه المصري محمد صلاح في الكاحل خلال الفترة المقبلة خصوصًا في مشاركته برفقة منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وأصيب النجم المصري محمد صلاح خلال الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي الأخير لكنه أكمل المواجهة بعد تلقيه العلاج وتم تغييره في الدقيقة الـ 87 ليدخل جو غوميز بديلًا.

وحسب الصحيفة فالنجم المصري شوهد يضع الثلج على موقع الإصابة وهو ما يثير مخاوف فريقه من احتمال تفاقمها في اللقاءات المقبلة.

وكان محمد صلاح تعرَّض لإصابة في الكاحل بعد تدخل لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري في لقاء الفريقين يوم الـ5 من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأصر محمد صلاح على الالتحاق بمنتخب مصر حيث سيواجه كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، وكان غاب عن الفترة الدولية السابقة في تشرين الأول / أكتوبر.

وحسب الصحيفة فمحمد صلاح سيجري فحوصات طبية برفقة المنتخب المصري وفي حال ظهور مشاكل في الكاحل ففريق ليفربول سيبعث طاقمًا طبيًّا لعلاجه ومتابعة حالته الصحية.

وسجل محمد صلاح 80 هدفًا لليفربول تحت قيادة الألماني يورغن كلوب في 121 لقاءً ويعتبر أهم لاعبي الفريق وأحد نجومه.

وأكدت الصحيفة أن من بين الأشياء التي تميز بها الدولي المصري النجم محمد صلاح هو استمراريته وبعده عن الإصابات إذ لم يتخلف سوى عن 3 لقاءات من أصل 88 لقاءً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سنتين ونصف السنة، وكانت أمام بيرنلي كانون الثاني / يناير 2018 وأمام إيفرتون نيسان / أبريل 2018 ومانشستر يونايتد تشرين الأول / أكتوبر 2019.

ويخشى ليفربول غيابه عن مواجهة كريستال بالاس بعد التوقف الدولي المقررة السبت الـ23 من الشهر الحالي ولذلك فهو على اتصال دائم بنجمه.

ومنذ إصابته أمام ليستر سيتي في الكاحل نصح الأطباء النجم المصري بتدريبات خاصة خلال الشهر الأخير.

وتعتبر إصابة محمد صلاح الجانب السيئ الوحيد من نهاية أسبوع مثالية وسعيدة لفريق ليفربول بعد الفوز على مانشستر سيتي ورفع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ8 نقط عن الثنائي تشيلسي وليستر سيتي و9 عن مانشستر سيتي.