يورغن كلوب لا يشعر بضغط للفوز بلقب كأس العالم للأندية مع ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول إنه لا يشعر بضغط زائد من أجل تحقيق لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الفريق الشهر المقبل لكنه يتوقع بطولة صعبة في قطر وسط جدول مزدحم بجميع المسابقات.

وسيشارك ليفربول بدءًا من الدور قبل النهائي يوم 18 ديسمبر كانون الأول ويؤمن المدرب الألماني أن بطل أوروبا سيتعرض لاختبارات أمام منافسين غير مألوفين في البطولة التي يشارك فيها 7 أندية.

وأبلغ كلوب موقع الاتحاد الدولي (الفيفا) ”لست الشخص الذي يجب أن يكون أول من يصعد على سطح القمر أو يحرز لقب كأس العالم للأندية الأول لليفربول لكننا عندما نكون هناك سنحاول بكل ما في وسعنا“.

وأضاف كلوب ”حتى الآن لا أشعر بضغط. أراها فرصة كبيرة.. الجزء المثير للاهتمام والصعب هو أننا سنواجه أندية من قارات أخرى وهو ما لا يحدث في المعتاد… ستكون صعبة بالتأكيد“.

وتشارك أندية مونتيري المكسيكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، والسد بطل قطر الدولة المستضيفة، وهينغيني سبورت من كالدونيا الجديدة بطل الأوقيانوس، والترجي التونسي بطل أفريقيا، بالإضافة إلى بطلي أمريكا الجنوبية وآسيا في البطولة التي تقام من 11 وحتى 21 ديسمبر.

وقال كلوب: ”سنستعد كما نفعل في المعتاد وسنرى هل الأمور تسير بشكل صحيح أم خطأ… لست معتادًا على مشاهدة الكثير من كرة القدم البرازيلية أو الأرجنتينية أو المكسيكية أو العربية… لذا لا أعرف الكثير عنهم… الأمر سيكون صعبًا حقًا“.

وتغلب ليفربول 2/0 على منافسه المحلي توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو حزيران الماضي ليحصد لقبه السادس في كأس أوروبا وتبع ذلك فوزه 5/4 بركلات الترجيح على تشيلسي ليحسم لقب كأس السوبر الأوروبية.

ويتقدم فريق المدرب كلوب في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه إذ يسعى للقبه الأول في البطولة في 30 عامًا ويمكن أن يضيف لقبًا آخر إلى خزائنه قبل نهاية العام.

وقال كلوب الذي سيلعب فريقه 12 مباراة في 4 بطولات ما بين 23 نوفمبر تشرين الثاني وحتى الثاني من يناير كانون الثاني: ”للأسف لن ننهي 2019 في ذلك الوقت (بلقب كأس العالم للأندية) لأننا سنخوض مباريات أخرى قبل نهاية العام“.

وفي ظل الجدول المزدحم ربما يلجأ ليفربول لإشراك تشكيلتين مختلفتين في دور الـ8 بكأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر ومواجهة الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية في اليوم التالي بسبب الافتقار لمواعيد متاحة لتأجيل مباراته المحلية.

وشدد كلوب على أنه لن يتعامل مع كأس العالم للأندية على أنه لقب مضمون، وأضاف ”السبب الوحيد لذهابنا إلى هذه البطولة هو فرصة الفوز بها وهذا ما سنفعله… اللاعبون يريدون المشاركة لذا ستكون مثيرة للاهتمام… الأمر يبدو هائلا لنا بنسبة 100%“.