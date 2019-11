مورينيو: المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي انتهت إلا لو ضربت الإصابات ليفربول

يعلم جوزيه مورينيو كيفية الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويؤمن أن ليفربول بات قريبًا من التتويج، إلا لو عانى من لعنة الإصابات في وقت لاحق من الموسم.

وحضر المدرب البرتغالي في أنفيلد لمشاهدة فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي ليعزز صدارته بثماني نقاط أمام ليستر سيتي وتشيلسي وبتسع نقاط على حامل اللقب.

وأبلغ مورينيو الفائز بلقب الدوري ثلاث مرات مع تشيلسي شبكة ”سكاي سبورتس“: ”من موقعي هذا أعتقد أن الأمور حُسمت إلا لو حدث شيء ما درامي فيما يتعلق بالإصابات التي تعرقل الفريق.

”أعتقد أن ليفربول.. متأقلم مع كفاءة لاعبيه والصورة مكتملة. سيتي قادر على الفوز بسبع أو ثماني أو تسع مباريات على التوالي لكني لا أرى كيف سيخسر ليفربول هذه الأفضلية“.

وقال فينسن كومباني، قائد سيتي السابق، والذي رحل بعد حصد اللقب في آخر موسمين إن هناك الكثير مما يثير إعجابه في ليفربول.

لكنه أشار إلى أن الدوري الإنجليزي ”مهيأ للدراما“ وأن الأمور لم تُحسم بعد.

Jose Mourinho to Vincent Kompany

????"When I gave you the title by beating Liverpool you never called me to say thank you" ???? pic.twitter.com/vEFXVx3GIq

— Football Daily (@footballdaily) November 10, 2019