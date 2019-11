تصريح مثير من يورغن كلوب حول تطبيق (VAR) في الدوري الإنجليزي

أكد المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن الأمور ”لم تعد كما كانت في السابق“ في إشارة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“ واللقطة الجدلية التي جاء منها الهدف الأول لـ“الريدز“ بعد مطالبة مانشستر سيتي بركلة جزاء إثر لمس الكرة ليد ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأولى من مباراة اليوم على ملعب أنفيلد رود والتي حسمها ليفربول بنتيجة (3-1)، عدم احتساب الحكم لركلة جزاء للمان سيتي بعد أن لمست الكرة يد ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، لترتد الكرة بهدف التقدم لليفربول الذي سجله البرازيلي فابينيو.

وأشار كلوب في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“، بعد اللقاء ”المشكلة كانت في الـVAR. شاهدت ما حدث قبل الهدف الأول، وكنت أنتظر القرار. الأمور لم تعد كما كانت من قبل، ولكنها ليس مشكلة، سأحتفل هذا المساء“.

وتحول كلوب للحديث عن أحداث اللقاء حيث أشاد كثيرا بالمستوى الذي قدمه منافسه المان سيتي، مؤكدا أنه قدم مباراة طيبة للغاية، وأجبرهم على الدفاع ”بجميع خطوط“ الفريق.

وأوضح ”سجلنا أهدافاً رائعة. كان من الصعب الحفاظ على نفس نسق الكثافة طيلة أحداث اللقاء. ولكن الأمر استحق العناء. اللاعبون كانوا محافظين على تركيزهم تماما. هذه هي الطريقة الوحيدة لفوز على السيتي، أعتقد أن أندية أخرى قد تحقق هذا الأمر بطريقة أخرى، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا“.

وأتم كلوب تصريحاته ”معظم المباريات أمام السيتي كانت بنفس الشكل. لم نكن الطرف الأكثر سيطرة على اللقاء، ولكننا لعبنا بحيوية كبيرة وبروح، وهذا أكثر ما أعجبني“.

وتقدم ليفربول خطوة مهمة نحو تحقيق حلمه باستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ العام 1990، وذلك عقب فوزه 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي.

"We controlled the game for 70 minutes"

Jurgen Klopp hails his players after their victory over title-rivals Man City

More: https://t.co/tRT6HeTfvq pic.twitter.com/ewzOhbQpAE

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2019