غوارديولا للحكام بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: شكرًا جزيلًا (فيديو)

قام بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتوجيه الشكر لحكام مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي أقيمت، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة للدوري الإنجليزي.

وأظهرت لقطات قيام غوارديولا بالسلام على طاقم تحكيم اللقاء، وقال لهم:“شكرًا جزيلًا“، بعد الجدل التحكيمي الذي صاحب اللقاء.

وبسؤاله خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: هل كنت تستهزئ بالحكام في نهاية اللقاء؟، أجاب غوارديولا:“مستحيل، كنت أهنئهم.“

وأضاف:“لن يكون جميلًا أن أتحدث عن الحكم بعد الخسارة، أسأل مايك رايلي والحكام.“

وتابع:“الذي حصل اليوم هو أننا أظهرنا للجميع لماذا نحن أبطال إنجلترا، وأن تلعب بهذه الطريقة على هذا الملعب هذا أمر مذهل، وفخور جدًا بلاعبي فريقي.“

واختتم:“لا أعلم، لست ساحرًا، ولا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، وأمامنا لقاء تشيلسي على أرضنا، وسنحاول التغلب عليه“.

ما الذي حصل؟ بيب: "الذي حصل اليوم هو أننا أظهرنا للجميع لماذا نحن أبطال إنجلترا. أن تلعب بهذه الطريقة بهذا الملعب أمراً مذهلاً. أنا فخور جداً بلاعبيني." والقرارات التحكيمية؟ "لن يكون جميلاً أن أتحدث عن الحكم بعد الخسارة. إسأل مايك رايلي والحكام." pic.twitter.com/vBk1swxWyX — EPL World (@EPLworld) November 10, 2019

وأعلن الخبير التحكيمي جمال الشريف عن صحة هدفي ليفربول في شباك مانشستر سيتي، خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.

وقال الشريف خلال تصريحات تلفزيونية:“الهدف الأول لليفربول جاء من هجمة مرتدة، حيث ارتطمت الكرة في بطن أرنولد، ولا توجد أي لمسة يد ضده“.

وأضاف:“هناك لمسة يد على بيرناردو سيلفا لاعب السيتي، قبل لمسة أرنولد، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء للسيتيزن، وهدف الليفر صحيح“.

وحول موقف محمد صلاح من التسلل في الهدف الثاني، قال:“موقف صلاح صحيح، لأن مدافع مانشستر سيتي كان مغطى للتسلل“.

وتقدم فابينيو لاعب وسط ليفربول بهدف في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة، وأحرز فابينيو قذيفة صاروخية فشل كلاوديو برافو حارس السيتي في التصدي لها.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من رأسية قوية بعد عرضية زميله في الدقيقة 14.

وخلال الشوط الثاني أكد جمال الشريف أن لمسة اليد التي كانت لأرنولد مدافع ليفربول بعد عرضية رحيم سترلينغ كانت عادية لأن الوضع التشريحي للجسم طبيعي، وبالتالي قرار الحكم باستئناف اللعب كان صحيحًا.

وتقدم ليفربول خطوة مهمة نحو تحقيق حلمه باستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ العام 1990، وذلك عقب فوزه 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي.

وأحكم ليفربول قبضته على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، علمًا بأنه الفريق الوحيد الذي ما زال محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن، متفوفًا بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي المقابل، تجمّد رصيد مانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة خلال الموسمين الماضيين، عند 25 نقطة ليتراجع للمركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي.

وتقدم ليفربول مبكرًا بهدف حمل توقيع فابينيو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف نجمه الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 12، ليسجل هدفه السادس في البطولة هذا الموسم.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 51، مسجلًا هدفه السابع في المسابقة خلال الموسم الحالي، في حين تكفل البرتغالي بيرناردو سيلفا بتسجيل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 78.