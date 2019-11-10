محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي مانشستر سيتي والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

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حافظ ليفربول بهذه النتيجة على صدارة الدوري الإنجليزي ورفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما سقط مانشستر سيتي إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند 25 نقطة.