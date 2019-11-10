 محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي مانشستر سيتي والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي مانشستر سيتي والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي مانشستر سيتي والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

طار ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزًا كاسحًا على مانشستر سيتي بثلاثة أهدف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.

تقدم فابينيو لاعب وسط ليفربول بهدف في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة.

وأحرز فابينيو قذيفة صاروخية فشل كلاوديو برافو حارس السيتي في التصدي لها.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفر من رأسية قوية بعد عرضية روبرتسون في الدقيقة 14.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف ساديو ماني الهدف الثاني من رأسية قوية.

وحافظ ليفربول بهذه النتيجة على صدارة الدوري الإنجليزي ورفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما سقط مانشستر سيتي إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند 25 نقطة.

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