محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي مانشستر سيتي والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

طار ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزًا كاسحًا على مانشستر سيتي بثلاثة أهدف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.
تقدم فابينيو لاعب وسط ليفربول بهدف في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة.
وأحرز فابينيو قذيفة صاروخية فشل كلاوديو برافو حارس السيتي في التصدي لها.
وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفر من رأسية قوية بعد عرضية روبرتسون في الدقيقة 14.
ومع بداية الشوط الثاني أضاف ساديو ماني الهدف الثاني من رأسية قوية.
وحافظ ليفربول بهذه النتيجة على صدارة الدوري الإنجليزي ورفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما سقط مانشستر سيتي إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند 25 نقطة.
الدوري الانجليزي : ليفربول 1 × 0 مانشستر سيتي | هدف فابينهوووو بووووووووم" ????#LIVMCI
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019
الدوري الانجليزي : ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدددددددددددف محمد صلاح ????#LIVMCI
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019
الدوري الانجليزي : ليفربول 3 × 0 مانشستر سيتي | هدف ماااااااني" ????#LIVMCI
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019
الدوري الانجليزي : ليفربول 3 × 1 مانشستر سيتي | هدف بيرناردووووو" ????#LIVMCI
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في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 10, 2019