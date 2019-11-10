بالدرجات.. تقييم اللاعبين في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي‎

خطا نادي ليفربول خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على منافسه العنيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بعدما تغلب عليه 3/1، الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وافتتح البرازيلي فابينيو التسجيل للريدز بتسديدة قوية فشل الحارس التشيلي في صدها، في الدقيقة السادسة، في حين أضاف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 13، بضربة رأس.

ومع بداية الشوط الثاني عزز المهاجم السنغالي ساديو ماني تقدم ليفربول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51، من ضربة رأسية، قبل أن يقلص البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة لمانشستر سيتي إلى 1/3 في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، اللذين يحتلان المركز الثاني، مناصفة، في حين تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، لتتقلص حظوظه في الحفاظ على اللقب، إذ يبتعد عن ليفربول بـ9 نقاط.

ورصد موقع ”whoscored“ تقييم لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي، حيت حصل النجم المصري محمد صلاح على أعلى تقييم بـ7.90/10.

وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 3.7/10، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 91%، وفاز صلاح في المراوغات 3 مرات، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين..

وسدد محمد صلاح 3 كرات، اثنتين تجاه المرمى وواحدة تم اعتراضها من الخصم.

وفي المركز الثاني حسب التقييم جاء البرازيلي فابينيو وحصل على 7.56/10، علمًا أنه سجل الهدف الأول بتسديدة قوية.

وفيما يلي ترتيب لاعبي ليفربول:

1. أليسون باكير، 7.05.

2. ألكسندر أرنولد، 6.73.

3. ديان لوفرين، 6.91.

4. فيرجيل فان دايك، 7.14.

5. آندرو روبيرتسون، 7.33.

6. فابينيو، 7.56.

7. جيورجينيو فينالدوم، 7.37.

8. محمد صلاح، 7.90.

9. روبيرتو فيرمينو، 7.51.

10. ساديو ماني، 7.73.

11. أليكس تشامبرلين، 6.16.

12. جيمس ميلنر، 6.17.

13. غوميز، 5.98.

في المقابل حصل البرتغالي بيرنارد سيلفا على أعلى تقييم بين لاعبي مانشستر سيتي بحصوله على 7.89.

وفيما يلي تقييم لاعبي مانشستر سيتي:

1.كلاوديو برافو، 5.85.

2. كايل ووكر، 6.01.

3. فيرناندينيو، 6.63.

4. أنجيلينيو، 7.08.

5. إلكاي غوندوغان، 6.41.

6. رودريغو، 6.85.

7. بيرنادو سيلفا، 7.89.

8. كيفن دي بروين، 6.40.

9. رحيم سترلينغ، 6.75.

10. سيرجيو أغويرو، 6.37.

11. غابرييل جيسوس، 5.97.