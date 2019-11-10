مانشستر يونايتد يتعافى بالفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعافى مانشستر يونايتد من خسارته أمام بورنموث بالفوز 3/1 على برايتون، اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وسجل أندرياس بيريرا الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17، بمساعدة أنتوني مارسيال، وعزز ديفي بروبر لاعب برايتون تقادم مانشستر يونايتد بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة 19، وانتهى النصف الأول من المباراة بنتيجة 2/0.

وقلص لويس دينك النتيجة إلى 1/2 بعدما سجل الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 64، لكن ماركوس راشفورد أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 66.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة في المركز السابع، مناصفة مع بورنموث الذي يملك الرصيد ذاته، في حين تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي وقت لاحق يلعب ليفربول المتصدر برصيد 31 نقطة مع مطارده مانشستر سيتي الذي يملك 25 نقطة.