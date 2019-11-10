مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. دي بروين: الريدز قادر على قتلنا

تحدث النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة القمة التي تجمع ناديه مع ليفربول، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وقال دي بروين، خلال حوار أجراه مع شبكة ”سكاي سبورتس“: ”أستمتع بأجواء اللعب في أنفيلد، وإذا كنت شخصًا يريد المنافسة على الألقاب وتحقيق الانتصارات، فهذه هي المباريات التي تريد خوضها“.

وأضاف: ”أحب أنفيلد. أحبه كثيرًا، كما أنني أحب أن تكون الجماهير ضدك وتصنع الكثير من الصخب في الملعب. أنا أعشق الشغف بكرة القدم“.

وأضاف: ”في الآونة الأخيرة تم إدخال الكثير من الأشياء الجديدة إلى عالم كرة القدم، ولكني ما زلت أعشق الأشياء القديمة مثل صراخ الجماهير لدفع فريقهم إلى الأمام. هذا الأمر تعلمته في ألمانيا، فهناك يقف المشجعون دائمًا خلف فرقهم“.

وتابع دي بروين: ”من المحتمل أن يستفيد لاعبو ليفربول أكثر من أجواء أنفيلد، لكن حتى لو كانت هذه الأمور ضدك فنحن نلعب في أفضل مستوى بالكرة العالمية، وبالتالي التواجد في هذه الأجواء هو ما نسعى له دائمًا“.

وواصل: ”أنت تكافح طوال حياتك لتكون في هذه الأجواء. هذا هو التقدير الذي تحصل عليه، بعد أن عملت واجتهدت عندما كنت صغيرًا للوصول إلى هذا المستوى“.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 31 نقطة من 11 مباراة، مقابل 25 نقطة لمانشستر سيتي الرابع.

ضغوط أنفيلد

وأردف دي بروين: ”أنت تعرف دائمًا إذا كنت تلعب مباراة بعيدًا عن ملعبك، فإن الجماهير تكون ضدك، وعندما تكون على أرضك فإن المشجعين يقفون بجانبك. هذا ما يحدث في كل أنحاء العالم“.

وعن كيفية التعامل مع الضغوط في ملعب أنفيلد، قال نجم مانشستر سيتي: ”عندما يحصل ليفربول على الأجواء المثيرة في الملعب، فإن ذلك يمنحه دفعة في المباراة والأمر كذلك للفريق الآخر، لأن هذا الصخب يجعل المنافس في حالة من الاضطراب“.

واستطرد: ”لا بد أن نستمر هادئين كفريق واحد. ربما يكون هذا الأمر أصعب وأهم شيء في المباراة، ولكن إذا أصبنا بالتوتر والقلق، فإن المنافس سيكتشف ذلك ويقوم بقتلنا في المباراة“.

وأوضح دي بروين: ”إذا كنا هادئين ومتحدين ونلعب بنضج، فإنه يمكننا التغلب على هذه الأجواء“.

حسم اللقب

وعمّا إذا كانت مباراة اليوم ستكون حاسمة للقب الدوري الإنجليزي أوضح دي بروين: ”لا يمكنك التحدث عن مدى أهمية اللقاء إلا بعد انتهاء الموسم. هذه المواجهة تقام في وقت مبكر للغاية من الموسم“.

وواصل: ”إذا جاءت في أبريل / نيسان فسيمثل ذلك حافزًا آخر لها، ولكن حتى لو فزنا أو تعادلنا أو خسرنا، فسأظل أشعر بالثقة، لأنه لا يزال هناك وقت طويل في الموسم“.

وأشار دي بروين: ”إذا خسرنا فالجميع يعلم أنه ستكون هناك فجوة كبيرة بين الفريقين في جدول الترتيب، لكن علينا أن نتحمل الأمر كما هو، وننافس حتى النهاية ونرى ما سيحدث“.

وأكمل: ”يمكن أن يظهر أي رد فعل بعد اللقاء مثل القول إن موسمنا انتهى إذا خسرنا، ولكن ظروف المنافسة قد تعيدنا مرة أخرى، حيث إن ليفربول ربما يسقط عقب ذلك ويفقد بعض النقاط، بينما نحن نحقق الانتصارات وينتهي بنا الأمر في الصدارة عندما نصل إلى شهر مارس/ آذار أو أبريل / نيسان، ثم سيتحدث الناس وقتها أن هذه المباراة لم تكن مهمة“.

وأردف لاعب تشيلسي السابق: ”إذا لم يتغير أي شيء في الترتيب واستمر تخلفنا بفارق 9 نقاط، سيقول الناس إن نتيجة لقاء اليوم كانت حاسمة للقب، ولكن من جانبنا يمكن أن نقول نفس الشيء عن مبارياتنا ضد وولفرهامبتون ونورويتش سيتي وتوتنهام“.

وأتم: ”الأمر يتعلق بخسارة نفس عدد النقاط، ولكن مباراة اليوم تعد قمة وضد المنافس المباشر، ولذلك فإن الناس يتحدثون بشكل أكبر عن نتيجتها، ولهذا السبب علينا كلاعبين أن نحاول اليوم القيام بأفضل ما لدينا“.