كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي في مواجهة قمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويبدو اللقاء مهمًّا في ظل صراع كروي شرس بين الفريقين على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعدما حسم مانشستر سيتي الصراع في الموسم الماضي وحسم اللقب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”آنفيلد“ بالجولة الـ 12 للدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب البريمييرليغ هذا الموسم بعد 11 مباراة وحقق 10 انتصارات وتعادل مرة واحدة دون هزيمة في بداية رائعة للريدز بالدوري الإنجليزي أملاً في استعادة اللقب.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات وتلقى هزيمتين وتعادل مرة وحيدة في مسيرة مهزوزة لحامل اللقب.

يملك مانشستر سيتي أقوى هجوم بالدوري الإنجليزي بعدما سجل 34 هدفًا بينما سجل ليفربول 25 هدفًا في 11 مباراة، ويملك الريدز ثاني أقوى دفاع بالدوري باستقبال 9 أهداف مثل شيفيلد يونايتد بعد ليستر سيتي واستقبل السيتي 10 أهداف.

يتصدر قائمة هدافي مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو برصيد 9 أهداف، بينما يحتل السنغالي ساديو ماني قائمة هدافي ليفربول برصيد 6 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل في كأس الدرع الخيرية وفاز السيتي بضربات الترجيح وقبلها فاز السيتي بنتيجة 2-1 بملعبه وتعادلا في آنفيلد.

كلوب ضد غوارديولا

تبقى المواجهة بين اثنين من أكبر المدربين في العالم وهما الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي.

وتبقى مواجهة الليلة بين الثنائي رقم 18 وفاز كلوب 8 مرات وخسر 7 مرات وتعادلا مرتين فقط، ويعد كلوب أكثر مدرب فاز على غوارديولا.

ليفربول.. كيف يفكر كلوب؟

يبقى العنوان الأبرز لجماهير ليفربول قبل موقعة آنفيلد: ”كيف يفكر كلوب في لقاء السيتي؟“.. تبدو طريقة لعب ليفربول ثابتة بشكل كبير مع المدرب الألماني بطريقة 4-3-3.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”رسالتي للجماهير أن تحضر مبكرًا وتساند الفريق لتحقيق الفوز الذي يبقى مهمًّا لنا لتعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع السيتي.. كل شيء معلوم وسيحسم داخل الملعب والفريقان لديهما فرصة الفوز“.

يراهن كلوب على أفكاره الهجومية الواضحة التي ترتكز على تحركات المهاجم الوهمي روبرتو فيرمينو التي تخلق المساحات لانطلاقات الجناح الأيمن محمد صلاح والجناح الأيسر ساديو ماني في مثلث هجومي متفاهم ومبدع ويعيش فترة رائعة.

يعود فابينهو لقيادة خط الوسط بعد أن أراحه كلوب خوفًا من تراكم البطاقات في لقاء أستون فيلا ويعتمد كلوب على نشاط ثنائي الوسط جوردان هندرسون وجورجينهو فاينالدوم في الدور الدفاعي المميز مع غلق المساحات والالتزام التكتيكي ونقل الهجمات سريعًا.

ويقود خط الدفاع المميز فيرجيل فان دايك وبجواره ديان لوفرين مع ترينت أرنولد الظهير الأيمن وأندري روبرتسون الظهير الأيسر مع الحارس أليسون باكير، ويفتقد الريدز جهود الثلاثي جويل ماتيب وشيردان شاكيري وناثانيل كلاين للإصابة.

مانشستر سيتي.. ماذا يخفي غوارديولا؟

لجأ بيب غوارديولا لورقة الحرب الكلامية قبل اللقاء وخرج بتصريحات يتهم خلالها ساديو ماني بالتمثيل والغطس للحصول على ضربات جزاء وهمية ورد ماني بأنه لن يتردد في فعل ذلك إذا كان سيحصل على ضربة جزاء.

ويعاني مانشستر سيتي بعض الغيابات المهمة على رأسهم الحارس إديرسون مورايس ورودريجو وأولكساندر زيتشينكو وإيمريك لابورت ولوري ساني ودافيد سيلفا.

وتبدو خطة غوارديولا واضحة بطريقة 4-3-3 بوجود الحارس كلاوديو برافو مع الرباعي الدفاعي جون ستونز وفرناندينو وكايل ووكر وبنيامين ميندي مع ثلاثي الوسط إلكاي غوندوغان مع موهبة كيفين دي بروين صانع الألعاب الموهوب وبرناردو سيلفا والجناحين رياض محرز ورحيم سترلينغ وتتحول طريقة اللعب إلى 4-1-4-1 مع المهاجم سيرجيو أغويرو أو غابريل جيسوس.

وقال عماد متعب، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة بين السيتي وليفربول ستعتمد على تفاصيل فنية مهمة، وخاصة أن الفريقين كتاب مفتوح وكلوب وغوارديولا تقابلا في العديد من المرات.

وأوضح أن غوارديولا لن يترك المساحات لصلاح وماني كما أن كلوب سيلعب على عامل الضغط لحرمان غوارديولا من ورقة بناء الهجمات.