التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم نادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ”آنفيلد“.

ويسعى ليفربول إلى إحكام قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع حامل اللقب سيتي والوصيف حاليًّاً إلى 9 نقاط.. إذ يملك ليفربول حاليًّا 31 نقطة مقابل 25 لمانشستر سيتي.

وستكون هذه المباراة رقم 35 في الدوري الإنجليزي بين البطل الحالي والمتصدر، وقد فاز كل منهما بأربع مباريات مقابل 16 تعادلاً، وآخرها فوز البطل (مانشستر سيتي) على المتضدر (ليفربول) 2-1 في يناير 2019.

كما أن مانشستر سيتي فاز في 11 من آخر 12 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ، وخسر فقط أمام نورويتش سيتي في هذه السلسلة (3-2)، فيما سجل 30 هدفًا في هذه الفترة بمعدل 2.5 هدف في كل مباراة.

بينما ليفربول خسر مرة واحدة فقط في آخر 50 مباراة في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر سيتي في يناير الماضي، فيما لم يخسر فريق الريدز في آخر 28 مباراة وهي ثامن أطول سلسلة خالية من الهزائم في البطولة.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات حارس المرمى إيدرسون في تلك المباراة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

ويغيب عن ليفربول كل من جويل ماتيب وشيردان شاكيري للإصابة أيضًا.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، لوفرين، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: فرناندينيو، جون ستونز، ووكر.

خط الوسط: كانسيلو، ميندي، غوندوغان، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينغ، سيرجيو أغويرو.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بتعليق التونسي عصام الشوالي.