إصابة ندومبلي في مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد تزيد معاناة ”السبيرز“

زادت معاناة توتنهام هوتسبير بعدما أجُبر تانغاي ندومبلي صاحب الرقم القياسي في تعاقدات النادي على مغادرة الملعب بين الشوطين خلال التعادل 1-1 مع شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبدا تأثير لاعب الوسط الفرنسي قليلًا خلال الشوط الأول واستبدله مدربه ماوريسيو بوكيتينو باللاعب هاري وينكس قائلًا إنه تعرض لإصابة في فخذه.

وقال بوكيتينو، الذي تراجع فريقه للمركز 12 عقب فشله في الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري، للصحفيين: ”نحتاج لتقييم حالته الآن. لا أدري شيئًا عن إصابته في هذه اللحظة.

”شعر بألم في فخذه لكني لا أدري هل حدث ذلك قبل أو أثناء المباراة. هذا موقف غريب لأني شعرت أنه غير مرتاح في الملعب لكنه قال إنه على ما يرام خلال المباراة“.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”ثم في نهاية الشوط الأول أبلغني الطبيب بأننا بحاجة لإجراء تغيير لأنه لا يستطيع الاستمرار“.

ورغم الفوز 4-صفر على رد ستار بلغراد منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا قدم توتنهام عرضًا باهتًا خاصة في الشوط الأول.

وتقدم توتنهام عن طريق سون هيونغ-مين لكن هدف التعادل عبر جورج بالدوك منح شيفيلد يونايتد نقطة يستحقها.

وأضاف بوكيتينو: ”عانينا منذ البداية. شعرت خلال آخر ربع ساعة من المباراة بأننا بدأنا في التحسن والهيمنة على المباراة بشكل أفضل لكن بالطبع منذ البداية عانينا كثيرًا.

”نتوقع نتائج أفضل مما نحقق. بالطبع نحن في مرحلة بناء وسنرى ما إذا كنا نملك الوقت لتحقيق البناء الذي نريده“.