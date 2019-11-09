توتنهام يسقط في فخ شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

سقط فريق توتنهام اليوم السبت، في فخ التعادل مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما في الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز ارتفع رصيد توتنهام إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد شيفيلد يونايتد إلى 17 نقطة في المركز الخامس، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 58 بادر توتنهام بالتسجيل عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ سون مين.

بعدها بحث لاعبو شيفيلد يونايتد عن فرصة إدراك التعادل، وهو ما تحقق إلا أنه تم إلغاؤه بعد اللجوء لتقنية الفيديو (فار).

لم يدب اليأس في نفوس لاعبي شيفيلد يونايتد، وواصلوا الضغط المتتالي إلى أن جاءت الدقيقة 78 لتشهد التعادل عبر جورجي بالدوك، واحتسب الحكم الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو مجددًا.

ولم ينجح لاعبو توتنهام في الدقائق المتبقية من اللقاء من تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز إيفرتون على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، وبالنتيجة نفسها، فاز نيوكاسل يونايتد على بورنموث، بينما تغلب بيرنلي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.