بعد اشتباكه مع الجماهير.. تصعيد جديد من آرسنال ضد قائده السابق تشاكا

تواصلت تداعيات أزمة الدولي السويسري غرانيت تشاكا في فريق آرسنال الإنجليزي، بعد أن دخل في مشادة كلامية عنيفة مع جماهير الغانرز أثناء خروجه من ملعب لقاء فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوقف الأمر عند قرار الإسباني أوناي ايمري المدير الفني لآرسنال بسحب شارة القيادة من تشاكا قبل أيام.

قرار صارم

وقالت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية: إن آرسنال ينوي عرض تشاكا للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويشعر الدولي السويسري بالقلق على مستقبله مع النادي اللندني، منذ قرار سحب شارة القيادة.

وأوضحت ”ميرور“ أن آرسنال سيعرض غرانيت تشاكا على أندية الدوري الألماني التي أبدى عدد منها اهتمامًا في أوقات سابقة بالتعاقد مع لاعب بروسيا مونشنغلادباخ السابق.

اهتمام ألماني

ويحظى جرانيت تشاكا بسمعة جيدة في البوندزليغا، حيث لعب لعدة مواسم هناك قبل انتقاله إلى الغانرز.

وكان تشاكا قد انضم إلى آرسنال قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 34 مليون جنيه إسترليني عام 2016.

دعم فينغر

من جانبه، دعم الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال قرار أوناي إيمري بسحب شارة القيادة من تشاكا.

وقال فينغر في تصريحات نشرتها ”ميرور“: “ كمدرب يكون عليك أحيانًا اتخاذ مثل هذه القرارات“.

وأضاف: “ آرسنال يحظى باحترام كبير على مستوى العالم من خلال قيم هذا النادي، وعلى الجميع أن يحترم هذه المبادئ“.

وأكمل:“ آرسنال أحد أكبر الأندية في العالم، وعلينا أن نثبت ذلك“.

بداية الأزمة

بداية الأزمة كانت عندما قام جرانيت تشاكا بخلع القميص والاشتباك مع الجماهير، خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل.

وتعرض تشاكا لصافرات استهجان من قبل جماهير آرسنال خلال خروجه للتبديل، ليقوم بإشارات مستفزة للجماهير قبل أن يخلع قميصه ويغادر ملعب المباراة بعد خروجه.

وردت الجماهير بالغناء لمسعود أوزيل في إعلان لدعم عودة اللاعب بعد خروجه من القائمة.

وجاء الرد سريعًا من أوناي إيمري بعد أن قرر استبعاد اللاعب من قائمة الغانرز لمواجهة ليفربول في كأس كاراباو.

وقال أوناي في تصريحات صحفية: ”يجب عليه الاعتذار، وأخبرناه أن يفعل ذلك، خاصة وأنه لا يمكن للاعب أن يخطئ في حق جمهوره“.

وأضاف: ”الآن نحن بحاجة لجميع الأصدقاء، بحاجة لعائلتنا وأنصارنا، نريد الدعم في جميع المباريات، جرانيت لا يشعر بذلك مع المشجعين، لكننا تحدثنا معه“.

وأكمل: ”تشاكا سلوكه مثالي في التدريبات مع المجموعة ومع النادي بالكامل، هو يعلم أنه كان مخطئًا ويشعر بغضب شديد مما قام به، لكنه مثل أي لاعب كرة قدم يحتاج إلى المشجعين دائمًا“.

اعتذار متأخر

نشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال الإنجليزي بيانًا لتشاكا، تحدث خلاله عن تصرفه مع جماهير الفريق بعد استبداله أثناء لقاء كريستال بالاس، حيث وضع يده على أذنيه وتلفظ بكلمات سيئة.

وجاء في بيان الدولي السويسري: ”بعد مرور وقت وتفكير عميق أردت أن أوضح لكم ما حدث، الأحداث التي حدثت خلال تغييري أثّرت فيّ، أحب هذا النادي وأقدّم 100% من أجله في الملعب وخارجه“.

وأضاف: ”الأشخاص قالوا أشياء مثل سنكسر قدميك، سنقتل زوجتك، نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان“.

وأكد لاعب الوسط السويسري أن التعليقات كانت سببًا في تصرفه وقال: ”هذه التعليقات أثارتني وأوصلتني لمرحلة الغليان، خاصة أثناء استبدالي في الملعب الأحد الماضي“.

وأضاف: ”في هذه الظروف سمحت لنفسي بالتصرف والرد بطريقة غير محترفة اتجاه الجماهير التي تساند الفريق وتساندي أنا أيضًا بقوة إيجابية“.

واعتذر تشاكا للجماهير وقال: ”لم يكن هدفي القيام بذلك، لذلك أعتذر إن كان هذا ما اعتقده الناس“.