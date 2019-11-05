سحب شارة قيادة آرسنال من غرانيت تشاكا

قرر نادي آرسنال الإنجليزي سحب شارة القيادة من السويسري غرانيت تشاكا إثر خلافه مع الجماهير خلال التعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك لاعب الوسط السويسري أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم السبت الماضي دون أن يؤكد الإسباني أوناي إيمري إن كان اللاعب السويسري سيظل قائدًا للفريق.

لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية قالت اليوم الثلاثاء إنه تم سحب شارة القيادة من الدولي السويسري إثر خلافه مع الجماهير خلال مباراة كريستال بالاس.

وانفعل تشاكا غاضبًا بعد تعرضه لصيحات استهجان من جمهور آرسنال أثناء استبداله خلال التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في استاد الإمارات.

وأصدر تشاكا بيانًا عاطفيًا يوم الخميس الماضي دافع فيه عن تصرفاته ومن بينها ترك الملعب غاضبًا والتوجه مباشرة للنفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس وقال إنه بلغ ”ذروة الغضب“ بعد التهديدات المتكررة من الجماهير ضد زوجته وابنته.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي ”إنه انسان ولديه مشاعر مثل الجميع. تشاكا يحتاج لوقت للتعامل مع هذه القضايا وللتعافي والعودة لطبيعته“.

وأضاف ”إنه يشعر بالأسف واعتذر للجماهير وللجميع والآن يجب أن نركز في مباراة ولفرهامبتون. سننتظر حتى الاثنين والثلاثاء (يوم سحب الشارة بالفعل) للنظر في مسألة شارة القيادة ولا أخطط للدفع به في مباراة ولفرهامبتون“.

وأبلغ إيمري اللاعب السويسري يوم الثلاثاء أنه لم يعد جزءًا من مجموعة قيادة آرسنال وقال إن تشاكا تقبل القرار.

واستبعد المدير الفني الإسباني تشاكا البالغ من العمر 27 عامًا من تشكيلة آرسنال أمام فيتوريال في الدوري الأوروب يوم الخميس المقبل.

ولم يشارك تشاكا في أي مباراة مع الفريق اللندني منذ انفعاله على الجماهير خلال مباراة كريستال بالاس في ملعب الإمارات في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.