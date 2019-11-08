ثلاثي هجوم مانشستر يونايتد يمنحون سولشاير ”جرعة تفاؤل“

أكال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المديح لثلاثي الهجوم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد وميسون غرينوود بعد الأداء الفعال أمام المرمى في الفوز 3-صفر على بارتيزان بلغراد والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وافتتح الشاب غرينوود التسجيل قبل أن يضاعف مارسيال الفارق بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 33 وهي المرة الأولى التي يحرز فيها يونايتد هدفين في الشوط الأول في أولد ترافورد هذا الموسم. واختتم راشفورد الأهداف بتسديدة قوية في بداية الشوط الثاني.

تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، إلى الدور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوربا ليغ)، بتغلبه على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشرة للبطولة القارية.

أحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود والفرنسي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في الدقائق 22 و33 و49.

وفي وقت سابق الخميس، بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، اكتسح آلكمار الهولندي مضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان بخمسة أهداف نظيفة.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل لدور الـ 32، وآلكمار الثاني برصيد 8 نقاط، وبارتيزان الثالث بـ 4 نقاط، وأستانا الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

وقال سولشاير ”أنا سعيد بكل الأهداف، الأهداف الثلاثة كانت على أعلى مستوى، ميسون أظهر هدوءًا… هدف أنطوني ربما كان الأكثر مهارة ثم أنا سعيد للغاية بهدف راشفورد بالقدم اليسرى، إنه بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف بقدمه اليسرى لأنه يكون في هذا الموقف كثيرًا“.

وأضاف ”هذا الأداء يشبه الذي نريد تقديمه، بالتأكيد هوية المنافس تسمح لك باللعب بهذا الشكل أيضًا“.

وكانت إصابة سكوت مكتوميناي في الكاحل هي النقطة السلبية الوحيدة لسولشاير.

وشارك اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في التشكيلة الأساسية في جميع مباريات يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه ربما سيغيب عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد.

وتابع سولشاير ”الأمر لم يكن جيدًا، (مكتوميناي) قال إنه سيكون بخير عندما كان على أرض الملعب لكنه اضطر للخروج، أتمنى أن يتعافى من أجل مباراة الأحد لكني لست واثقًا“.