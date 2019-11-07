مانشستر يونايتد يكتسح بارتيزان الصربي ويتأهل لدور الـ 32 بالدوري الأوربي (فيديو)

تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، إلى الدور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوربا ليغ)، بتغلبه على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية عشر للبطولة القارية.

أحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود والفرنسي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في الدقائق 22 و33 و49.

وفي وقت سابق الخميس بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، اكتسح آلكمار الهولندي مضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان بخمسة أهداف نظيفة.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل لدور الـ 32، وآلكمار الثاني برصيد 8 نقاط، وبارتيزان الثالث بـ 4 نقاط، وأستانا الرابع و الأخير دون رصيد من النقاط.