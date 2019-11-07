عودة المناوشات.. كلوب يعلن مشاركة إيدرسون في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

بدأت المناوشات، بين الثنائي بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ويورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مبكرًا، قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء الأحد المقبل، إلى ملعب أنفيلد لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي.

مشاركة إيدرسون

وعلق يورغن كلوب في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ اليوم الخميس، على إصابة ايدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في مباراة فريقه أمام أتالانتا مساء أمس بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: ”أتوقع مشاركة إيدرسون بنسبة 100% في المباراة أمامنا، لقد شاهد المباراة، ولم أشاهد أي مشكلة لدى إيدرسون“ .

وأضاف المدرب الألماني: ”لقد حدث ما توقعه الجميع بالأمس، وخروجه من ملعب المباراة كان احترازيًا“.

كلاوديو برافو

ووصف كلوب في تصريحاته كلاوديو برافو الحارس البديل في مانشستر سيتي، بأنه يقوم بعمل قريب لما يقدمه إيدرسون، لكنه لا يقدم نفس الأداء، إيدرسون لاعب مهم جدًا في تشكيلة السيتي.

وأكمل: ”إيدرسون هو الحارس الأساسي في فريقه، لقد حدث أمر مماثل في الموسم الماضي، ثم شارك بشكل طبيعي بعد يومين فقط“.

وأشار المدير الفني للريدز إلى أن مثل هذه الأمور تحدث مع اللاعبين باستمرار، لكنه لا يرى أن إيدرسون سيغيب عن مباراة يوم الأحد المقبل.

موقف غريب

وكان إيدرسون قد غادر ملعب مباراة أتالانتا ومانشستر سيتي مساء أمس، بعد إصابته بشد عضلي، ليشارك برافو بدلًا منه.

وتلقى برافو طردًا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، إثر عرقلته للاعب أتالانتا خارج منطقة الجزاء.

وشارك الدولي الإنجليزي، كايل والكر الظهير الأيمن للسيتيزن كحارس مرمي في الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

ونجح والكر في المهمة، وتصدى لتصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

أجواء ساخنة

وكانت أجواء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي قد اشتعلت مبكرًا، عقب نهاية مباراتي الفريقين بالجولة الحادية عشرة للبريمييرليغ يوم السبت الماضي.

ووصف بيب غوارديولا، نجم ليفربول ساديو ماني بأنه يدعي السقوط للحصول على أخطاء في المباريات.

وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”هذا يحدث كثيرًا، ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية، لأن ماني يملك موهبة استثنائية، في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة“.

رد سريع

ولم يتأخر رد الدولي السنغالي ساديو ماني على تصريحات المدرب الإسباني كثيرًا، موضحًا أن تصريحات بيب لم تشغله كثيرًا.

وقال ماني: ”أعتقد أن هذا ذكاء منه للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائمًا“.

وأضاف: ”لم ألفت انتباهي لما قاله؛ لأنه جزء من كرة القدم، لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك. لِمَ لا؟ لكن مدرب يورغن كلوب كان محقًّا، انا لا ادَّعي السقوط“.

تراجع بيب

في المقابل تراجع المدير الفني لمانشستر سيتي عن تصريحاته، مؤكدًا إنه لم تكن لديه النية لوصف ساديو ماني مهاجم ليفربول بأنه يتعمد السقوط.

وقال بيب: ”ما قام به ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي عدة مرات يأتي لأنه يملك جودة أداء عالية تمكنه من القتال حتى النهاية، في بعض الأحيان في الدقيقة 94 أمام ليستر سيتي من ركلة جزاء (خلال الانتصار 2-1) تجد نفسك تهتف.. يا الهي“.

وأضاف: ”لكن لم تكن لدي النية للقول إن ساديو ماني من هذا النوع من اللاعبين، وحتى في ظل هذا، فإن الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد ستحتسب ركلة جزاء، ربما أكون مخطئًا لأن أفكر أنها لم تكن ركلة جزاء، قال يورغن إنه يعرف ساديو أكثر مني، يورغن يحاول أن يكون إيجابيًا عندما يقول: إن الأمور ليست على هذا النحو“.

كلوب يمتدح غوارديولا

من جهة أخرى كال كلوب المديح إلى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ووصفه بأنه أفضل مدرب في العالم في وقت يستعد فيه الفريقان لخوض مواجهة مرتقبة بينهما على ملعب انفيلد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب: ”نتلقى أسئلة بشكل مستمر. وأحيانا نقول ما يخطر في أذهاننا دون تدبر أو إدراك أننا أمام الكاميرات، أكن قدرا كبيرا من الاحترام لغوارديولا. أعرفه منذ وقت طويل. بالنسبة لي أعتبر منافستي له تقديرا كبيرا“.

وأضاف ”أعتبره أفضل مدرب في العالم. لدينا فرصة للفوز على فريقه. إنه أمر صعب للغاية لكنه ليس مستحيلا. هذا كل شيء“.

ورفض كلوب اعتبار فوز ليفربول في المباراة مسألة حياة أو موت قائلا ”بالنسبة لي أريد الفوز بنسبة 100 في المئة وسنبذل قصارى جهدنا بنسبة 100 في المئة. نريد الفوز وسنبذل كل شيء من أجل تحقيقه. هذا في حد ذاته أمر صعب، بعدها ذلك سنرى كيف سيكون الوضع وكيف سنستفيد منه.