تأهل مانشستر سيتي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يتأجل بعد التعادل مع أتلانتا (فيديو)

تأجلت بطاقة عبور مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد التعادل الأربعاء مع مضيفه أتلانتا الإيطالي بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

تقدّم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة السابعة عبر رحيم سترلينج، وأضاع البرازيلي غابريل خيسوس فرصة تسجيل هدف ثان بإهداره لضربة جزاء في الدقيقة 43.

ومع حلول الدقيقة 49 أدرك أتلانتا التعادل عن طريق الكرواتي ماريو بازاليتيش ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه شاختار الأوكراني بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأحرز ثلاثية دينامو زغرب، برونو بيتكوفيتش و لوكا إيفانوسيك والمقدوني آريان آدمي في الدقائق 25 و83 و89.

بينما جاءت ثلاثية شاختار عبر البرازيلي الان باتريك و جيونيور مورايس وتيتي كاردوسو من ضربة جزاء في الدقائق 13 و93 و98.

بذلك، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط عن فريقي دينامو زغرب وشاختار، وأخيرًا أتلانتا برصيد نقطة واحدة.