كلوب لم يحسم كيف سيتعامل ليفربول مع خوض مباراتين في 24 ساعة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يزال من المبكر جدًّا اتخاذ قرار بشأن خوض مباراتين في 24 ساعة في إنجلترا وقطر لكنه الوقت المناسب للحديث عن مشاكل الأندية الكبيرة المتعلقة بضغط المباريات.

ويخطط ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة في ديسمبر/ كانون الأول بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في الـ 17 من ديسمبر/ كانون الأول بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية.

ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.

وردًّا على سؤال حول الموقف بعد فوز ليفربول 2-1 على جنك في دوري الأبطال يوم الثلاثاء قال كلوب مازحًا ”سألنا أستون فيلا إذا كان يمكنه القدوم إلى قطر وخوض المباراة هناك“.

وأضاف المدرب الألماني ”لا نعرف حقًّا ما سنفعله. لدينا فكرة لكن لا يزال من المبكر جدًّا الحديث عن الأمر. يجب علينا أن نتخذ قرارًا. لقد اتخذنا هذا القرار لأن كل البدائل كانت ستتسبب في مزيد من المشكلات“.

وتابع ”نعتقد أن بهذه الطريقة يمكن أن نفعل أفضل شيء ممكن. في الأسبوعين المقبلين سنقرر بالضبط ما سيحدث“.

* تحت الضغط

وتعرض كلوب لسؤال ما إذا كان تعرض لضغوط من الاتحاد الدولي (الفيفا) ورابطة الأندية الإنجليزية في هذا الموقف وقال ”بشكل ما. هل تريد الوقوع في مشكلة مع الفيفا؟ لست متأكدًا من ذلك. هل تريد الوقوع في مشكلة حقيقية مع الرابطة؟ لا أرجح ذلك. نحترم المسابقتين“.

وأضاف أن المشكلة الأساسية في كأس الرابطة تتعلق بخوض مباراتي ذهاب وإياب في الدور قبل النهائي رغم ازدحام جدول المباريات.

وقال كلوب ”بالنسبة لكأس العالم فأنت تلعب عندما تفوز بدوري الأبطال وهذا لا يحدث خمسة ملايين مرة في مسيرتك وعليك أن تستغل الفرصة. هل المسابقة في أفضل توقيت بالعام؟ لا. هل نحن نعاني من جدول مزدحم؟ نعم، لكننا سنحاول خوض كل المباريات المتاحة أمامنا بكل القوة التي نملكها“.

وأكد كلوب، الذي قاد ليفربول لحصد لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، أنه من الخطأ أن تعتمد المسابقات على تأهل فرق محددة حتى تلتزم بمواعيد المباريات.

وقال كلوب: ”لا يمكن العمل بهذه الطريقة بأن تتمنى أن يخرج فريق حتى تصبح الأمور على ما يرام، أنا لا أريد إلغاء أي مسابقة. أنا من ألمانيا فلماذا أريد إلغاء مسابقات إنجليزية؟ لكن يجب أن يصبح من الممكن الحديث عن المشكلات وهذا ما فعلته. إذا كان هناك من لا يحب ذلك فلا يمكنني تغييره“.

وأضاف ”المشكلات واضحة. في كل عام نفعل الأمر ذاته وبعض الناس تعتقد أن هذا أمر طريف ويقولون ‭’‬انظروا إنهم في حاجة لخوض خمس مباريات في ثلاثة أيام. دعونا نر كيف سيحدث ذلك لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة ولهذا السبب طلبت عقد اجتماع لأنه في لحظة ما كان يجب الوصول إلى حل. الحلول المتاحة كانت تبدو لي أنها ستمثل مشكلة أخرى“.