رسميًا.. نادي ليفربول يشارك بفريقين في كأس العالم للأندية والرابطة الإنجليزية

أعلن ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيواجه أستون فيلا في دور الثمانية لكأس كاراباو خارج أرضه يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل يوم واحد من مباراته في قبل نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه نتيجة لذلك سيضطر النادي ”لتكوين فريقين للعب في يومين متتاليين في قارتين مختلفتين، حيث سيشارك بفريق في قبل نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر مختلف تمامًا عن الفريق الذي سيواجه أستون فيلا على أرضه في دور الثمانية لكأس كاراباو قبلها بيوم واحد“

وأضاف متصدر الدوري الإنجليزي أنه يود أن يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أنه بالرغم من أن هذا ليس السيناريو المثالي، إلا أنه تم التوصل لهذه النتيجة لتحقيق الهدف باعتباره الحل الوحيد الممكن“.

وقال النادي الإنجليزي إنه يتوجه بالشكر للجنة المنظمة لكأس كاراباو أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية على جهودها لمناقشة توقيتات بديلة لمباراة أستون فيلا.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB

— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019