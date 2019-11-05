رسميًا.. نادي ليفربول يشارك بفريقين في كأس العالم للأندية والرابطة الإنجليزية

أعلن ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيواجه أستون فيلا في دور الثمانية لكأس كاراباو خارج أرضه يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل يوم واحد من مباراته في قبل نهائي كأس العالم للأندية في قطر.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه نتيجة لذلك سيضطر النادي ”لتكوين فريقين للعب في يومين متتاليين في قارتين مختلفتين، حيث سيشارك بفريق في قبل نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر مختلف تمامًا عن الفريق الذي سيواجه أستون فيلا على أرضه في دور الثمانية لكأس كاراباو قبلها بيوم واحد“

وأضاف متصدر الدوري الإنجليزي أنه يود أن يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أنه بالرغم من أن هذا ليس السيناريو المثالي، إلا أنه تم التوصل لهذه النتيجة لتحقيق الهدف باعتباره الحل الوحيد الممكن“.

وقال النادي الإنجليزي إنه يتوجه بالشكر للجنة المنظمة لكأس كاراباو أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية على جهودها لمناقشة توقيتات بديلة لمباراة أستون فيلا.

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019

ولكن في النهاية لم نجد وقتًا مناسبًا لإقامة مباراة أستون فيلا بدون المساس بجدول المسابقة نفسه أو فرض ضغوط غير ضرورية على الفريق.

واقترح يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في وقت سابق انسحاب الفريق أمام أستون فيلا، في حال عدم التوصل لموعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”لن نكون ضحية هذه المشكلة. كأس العالم للأندية… لو لم يتم تحديد موعد مناسب لنا وليس الساعة الثالثة صباحًا عشية عيد الميلاد فلن نلعب. الفيفا (الاتحاد الدولي) أبلغنا أن كأس العالم للأندية ستكون في هذا الوقت وعلينا الذهاب في هذا الوقت وسنفعل ذلك. رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا مواعيد اللعب في الدوري الممتاز وهو ما نفعله بوضوح“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ليفربول سيسافر في نفس الفترة إلى النمسا لمواجهة سالزبورغ ولندن (مرتين) وبورنموث والدوحة، ما يعني أنه سيسافر ما لا يقل عن 12500 ميل في فترة شهرين ونصف الشهر.