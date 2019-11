بعد إصابته المروعة.. كم سيغيب آندري غوميز عن إيفرتون؟

تكهنت وسائل إعلام إنجليزية بمدة غياب البرتغالي آندري غوميز عن إيفرتون، بعد إصابته المروعة أمام توتنهام، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وسقط غوميز أرضًا بعد تدخل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي بكى بحرقة بعد إصابة اللاعب البرتغالي، ولم يكشف إيفرتون مدة غياب غوميز، البالغ من العمر 26 عامًا، لكن صحيفة ”صن“ البريطانية استعانت بحالات مشابهة لتقدير مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

وذكر إيفرتون أن غوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم، وأشارت ”صن“ إلى أن لاعبَين سبق لهما التعرض لنفس الإصابة وأبرزهما ثنائي آرسنال السابق آرون رامسي وإدواردو.

وعانى رامسي، المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، من إصابة مماثلة العام 2010 واضطر للغياب عن الغانرز مدة 9 أشهر، في حين تعرض إدواردو لإصابة مشابهة العام 2008 وعاد إلى الملاعب بعد عام تقريبًا.

وحال غياب غوميز عن إيفرتون 9 أشهر فإنه سينهي الموسم غائبًا عن الملاعب، وقد يعود للمشاركة في المباريات في الموسم المقبل.

يشار إلى أن آندري غوميز انتقل من برشلونة إلى إيفرتون صيف العام 2018، بنظام الإعارة، قبل أن يشتري النادي الإنجليزي بطاقة اللاعب الصيف الماضي.

وشارك غوميز في 9 مباريات الموسم الحالي مع إيفرتون، بواقع 675 دقيقة، ليصل إلى 38 مباراة مع النادي الإنجليزي، سجل فيها هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.

On behalf of Andre, we’d like to thank everybody for their support. #EFC pic.twitter.com/RHuIkOAr8V

This was a really really bad injury for Andre Gomes …..???????? Fixed pic.twitter.com/8iXVqjgzqd

Everton captain Seamus Coleman led a delegation into the #thfc dressing room post-match today to console a distraught Heung-Min Son and told him ”It is not your fault, these things happen“ following his tackle on Andre Gomes. [Daily Mirror] pic.twitter.com/3SYFgYG1JH

Feel sorry for Son Heung Min and Andre Gomes.

Same way that I felt bad for Aaron Ramsey and Ryan Shawcross.

Both completely accidental challenges and both left the field in tears. Let’s see if the media castigates Son in the same way Ryan was.

Also, compare it with this prick pic.twitter.com/pa8z3scO1z

— Utch Stokie ????????????????????????????⚽️???????????? (@UtchStokie) November 3, 2019