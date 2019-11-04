تطور جديد بشأن إصابة أندريه غوميز لاعب إيفرتون

تطور جديد بشأن إصابة أندريه غوميز لاعب إيفرتون

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أعلن نادي إيفرتون نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه البرتغالي أندريه غوميز إثر إصابته المروعة خلال التعادل 1/1 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد.

وقال إيفرتون في بيان اليوم الإثنين: ”لاعب الوسط غوميز خضع لجراحة اليوم الإثنين بعد إصابته بكسر في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد“.

وأضاف: ”سيقضي أندريه بعض الوقت في المستشفى للتعافي من الإصابة قبل بدء فترة التأهيل والتعافي تحت إشراف الفريق الطبي للنادي“.

وتوجه إيفرتون بالشكر لجماهيره التي أبدت مساندتها الكبيرة للاعب البرتغالي عقب إصابته خلال التحام مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين قبل نهاية المباراة على ملعب جوديسون بارك في ليفربول.

وأُصيب اللاعب البرتغالي الدولي بعد سقوطه بشكل خاطئ عقب احتكاك مع سون، فيما أبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عامًا من أجل التعافي بشكل كامل.

وحصل سون على بطاقة حمراء مباشرة لدوره في الواقعة وانهمرت دموعه في غرفة الملابس لاحقًا.

ودخل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا ضمن تشكيلة أعلنتها كوريا الجنوبية من أجل مباراتين في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق هذا الشهر. وقال المدرب البرتغالي باولو بينتو إن زملاءه في المنتخب الوطني سيساندونه.

وأبلغ بينتو وكالة يونهاب للأنباء: ”ما حدث في هذه المباراة سوء حظ. لا يهم ما هي جنسيتك. لا يرغب المرء في رؤية أي شخص يتعرض لهذه الإصابة الخطيرة، لكنها جزء من اللعبة“.

وتلتقي كوريا الجنوبية مع لبنان في تصفيات كأس العالم يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن تواجه البرازيل وديًّا بعد 5 أيام أخرى في أبوظبي.

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