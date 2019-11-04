الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يتثبت بالمربع الذهبي وتقنية ”VAR“ تضاعف التساؤلات

‬‬تثير تقنية حكم الفيديو المساعد مزيدًا من التساؤلات يومًا بعد يوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدلًا من العمل على تقديم حلول “ للأخطاء الواضحة“ رغم أن تلك التقنية تطبق دون أخطاء تقريبًا في بقية مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا: إن ليفربول متصدر الدوري تعرض لظلم بعد إلغاء هدف أحرزه روبرتو فيرمينو في مرمى أستون فيلا، بينما فضّل ليفربول عدم الشكوى بعد أن حافظ الهدف الذي أحرزه ساديو ماني في اللحظات الأخيرة من المباراة على فارق النقاط الـ6 التي يتقدم بها فريقه عن مانشستر سيتي أقرب مطارديه.

وعقب قرارين مثيرين للجدل بعد التعادل 1/1 على ملعب إيفرتون أمس الأحد، قال الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير: ”من المفترض أن تساعد هذه التقنية الحكم لكنها تتسبب في خلق مزيدٍ من الارتباك“. واضطر الجميع في ملعب غوديسون بارك للانتظار 3 دقائق لاتخاذ قرار بشأن لمسة يد ارتكبها ديلي آلي لاعب توتنهام بعد أن اصطدمت الكرة بذراعه خلال تنفيذ ركلة ركنية لصالح إيفرتون. لكن الكرة لم تحتسب ركلة جزاء ما أثار استياء ماركو سيلفا مدرب إيفرتون.

وتلقى سون هيونغ-مين لاعب توتنهام بطاقة حمراء في الدقيقة 79 بعد التحام عنيف تسبب في كسر كاحل آندريه غوميز لاعب وسط إيفرتون.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي قد نال إنذارًا في البداية، لكن تقنية الفيديو ألغت الإنذار ليطرد من الملعب، وقال بوكيتينو إن الطرد كان ”ظالمًا“ بعد أن أدت الإصابة المؤسفة إلى تغيير القرار رغم أن سون لم يتدخل بخشونة.

وبعد مرور 11 مباراة يملك شيفيلد يونايتد أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، بعد أن تلقى 8 أهداف فقط متفوقًا على ليفربول ومانشستر سيتي ومتساويًا مع ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وبعد الفوز 3/0 على بيرنلي حافظ شيفيلد يونايتد على نظافة شباكه للمرة الخامسة هذا الموسم، وأجاد قلب الدفاع جون إيجان تنظيم خط الظهر ليحرم بيرنلي من تسديد ولو كرة واحدة على المرمى.

ويبدو أن غراهام بوتر نجح أخيرًا في غرس فلسفته في برايتون بعد أن حقق الفريق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد فوزه 2/0 على نوريتش سيتي.

ويحتل بورنموث المركز السابع برصيد 16 نقطة وحافظ الفريق على نظافة الشباك للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز 1/0 على مانشستر يونايتد المتعثر، وقال إيدي هاو مدرب بورنموث إن ستيف كوك قلب الدفاع جاهز تمامًا ليحظى بفرصة الانضمام لمنتخب إنجلترا.

وعزز ليستر سيتي أوراق اعتماده ليكون ضمن فرق المربع الذهبي بفوزه 2/0 على كريستال بالاس وأصبح جيمي فاردي أول لاعب يهز الشباك 10 مرات هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز.

وبعد تعادلين على أرضه أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون واندرارز أصبح آرسنال صاحب المركز الخامس يبتعد بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي. ولا يبدو من الواضح إن كان أوناي إيمري قادرًا على قيادة دفة الفريق بعد تحقيق انتصارين فقط في آخر 9 مباريات في الدوري الممتاز.

في الوقت نفسه نجح ولفرهامبتون واندرارز بعد بداية مهتزة هذا الموسم في استعادة طريقه مجددًا بعد أن حصد 4 نقاط أمام مانشستر سيتي وآرسنال.