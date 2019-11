”سكاي“: ريال مدريد يجهز عرضًا ماليًا وغاريث بيل لمانشستر سيتي مقابل ضم رحيم ستيرلينغ

كشفت شبكة ”سكاي سبورت“ في خبر عاجل لها، على أن ريال مدريد الإسباني يعد عرضًا مغريًا لضم رحيم ستيرلينغ، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته ”سكاي“، يوم الاثنين، فإن تفاصيل العرض تصل إلى دفع 70 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غاريث بيل لضم ستيرلينغ.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلت عن بعض الصحف الأوروبية اهتمام ريال مدريد باللاعب الإنجليزي.

الصحيفة البريطانية قالت إن النادي الملكي يراقب وضعية ستيرلينغ ويفكر في ضمه بنهاية الموسم الحالي، كما ذكرت أن إدارة الميرنغي دعت ممثلي لاعب منتخب إنجلترا لإجراء مفاوضات في برنابيو مع خوسيه أنجيل سانشيز مدير عام النادي الإسباني.

