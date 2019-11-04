آخر تطورات إصابة غوميز ”المروعة“.. وإيفرتون يحقق في تعرض هيونغ سون لاعب توتنهام لهتافات عنصرية

قال إيفرتون، إن لاعب الوسط أندريه غوميز سيخضع لجراحة، اليوم الاثنين، بعد إصابته بكسر في كاحل القدم اليمنى خلال مباراة ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وأصيب اللاعب البرتغالي الدولي خلال التعادل 1-1 باستاد ”غوديسون بارك“ بعد سقوطه بشكل خاطئ عقب احتكاك مع سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام.

وأصدر إيفرتون بيانًا يؤكد أن غوميز بحاجة لجراحة، لكنه لم يحدد جدولاً زمنيًا لعودته إلى الملاعب.

وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عامًا من أجل التعافي بشكل كامل.

وأبلغ سيلفا الصحفيين: ”سنعطي كل الدعم لأندريه وأسرته. كمجموعة علينا البقاء معًا.

”تعرض لإصابة خطيرة لكني أثق بنسبة 100% أنه سيعود أقوى كلاعب كرة قدم وكشخص لأنه إنسان رائع“.

وحصل سون على بطاقة حمراء مباشرة لدوره في الواقعة وانهمرت دموعه في غرفة الملابس لاحقا.

واليوم الاثنين كان المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا ضمن تشكيلة أعلنتها كوريا الجنوبية من أجل مباراتين في تصفيات كأس العالم في وقت لاحق هذا الشهر وقال المدرب باولو بينتو إن زملاءه في المنتخب الوطني سيساندونه.

وأبلغ بينتو وكالة يونهاب للأنباء: ”ما حدث في هذه المباراة سوء حظ. لا يهم ما هي جنسيتك. لا يرغب المرء في رؤية أي شخص يتعرض لهذه الإصابة الخطيرة، لكنها جزء من اللعبة“.

وتلتقي كوريا الجنوبية مع لبنان في تصفيات كأس العالم يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن تواجه البرازيل وديا بعد خمسة أيام أخرى في أبوظبي.

هتافات عنصرية

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن نادي إيفرتون قرر فتح تحقيق بشأن هتافات عنصرية تعرض لها الكوري الجنوبي هيونغ مين سون من قبل أحد الجماهير بعد طرده إثر تدخله ضد البرتغالي أندريه غوميز.

ونشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع يقوم بحركة عنصرية تجاه المهاجم الكوري وذلك عبر الإيماء لعينيه.

وظهر النجم الكوري الجنوبي سون يبكي ويمسك برأسه بعدما تأكد من خطورة إصابة البرتغالي أندري غوميز وحاول لاعبو الفريقين مواساة البرتغالي والوقوف بجانبه.

كما قام لاعبو الفريقين بمواساة الكوري الجنوبي سون، والإيفواري أورييه بسبب دورهما في اللقطة التي أدت للإصابة الخطيرة للاعب برشلونة السابق.

وتحرك فريق إيفرتون بسرعة بشأن الإشارات العنصرية ضد الكوري الجنوبي، وقال مصدر للصحيفة: ”إيفرتون يحقق قي تصرف عنصري من قبل أحد المشجعين في اللقاء أمام توتنهام، ويدين أي تصرف عنصري، مثل هذه التصرفات ليس لها مكان في ملعبنا ولا في نادينا ولا في مجتمعنا ولا في لعبنا“.

وطالب بعض المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة إيفرتون بمنع المشجع من دخول الملاعب مدى الحياة، كما جاءت أغلب التعليقات غاضبة من التصرف العنصري وطالبت بمعاقبته.

وكتب أحدهم موجهًا كلاماته لإدارة إيفرتون: ”لستم في حاجة لتحقيق فالصور والفيديو واضحان وشاهدهم 38 ألف مشجع“.

وأضاف: ”التحقيق الوحيد هو معرفة من هو وإيقافه مدى الحياة“.

واعتبر مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو طرد نجمه الكوري الجنوبي غير عادل، وقال: ”عندما تشاهد اللقطة تتأكد من عدم وجود نية للإيذاء، لكنها كانت حظا سيئا لأندريه غوميز وطرد غير عادل لسون“.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ ففريق توتنهام قد يطعن في البطاقة الحمراء لنجمه الكوري بعد لقطات تؤكد أن الحكم غير رأيه، حيث كان يعتزم فقط منح بطاقة صفراء للكوري لكنه بعدما شاهد قوة الإصابة وخطورتها منحه بطاقة حمراء.

وأظهرت صور في الصحيفة الحكم يخرج بطاقة صفراء بعد التدخل لكنه غير رأيه فيما بعد ومنح سون بطاقة حمراء مباشرة.