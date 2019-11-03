إصابة ”مرعبة“ لأندريه غوميز لاعب إيفرتون وبكاء هيونغ سون لتدخله العنيف (شاهد)

تعرض أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون لإصابة قوية من جانب هيونغ مين سون لاعب توتنهام، خلال مباراة الفريقين في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتدخل اللاعب الكوري سون هيون مينج، بطريقة عنيفة على اللاعب البرتغالي ليطرده الحكم على الفور، بعد تدخل عنيف على آندري غوميز.‎

وخرج اللاعب الكوري هيونغ مين سون من ملعب وهو يبكي متأثرًا بإصابة اللاعب البرتغالي.

اصابة اندري غوميز المرعبة، وردة فعل لوكاس مورا وبكاء سون بعد مشاهدة قدم غوميز! ياساتر! ????

pic.twitter.com/V7SR1czIO0 — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) November 3, 2019

إصابة غوميز بخلع في الركبة وصدمة اللاعبين و سون يبكي بعد تدخله على غوميز وإصابته pic.twitter.com/HTKTlcs0bD — اهداف مباريات اليوم (@Top_Foottbal) November 3, 2019

وفشل نادي توتنهام هوتسبير في استعادة توازنه بعد تعادله 1/1 مع مضيفه إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، على ملعب غوديسون بارك.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في النصف الأول من المباراة، علمًا أن هاري كين نجم توتنهام غاب عن المباراة، قبل أن يسجل ديلي آلي لاعب توتنهام الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63، بعدما تلقى كرة من هيونغ مين سون ليتوغل إلى منطقة الجزاء، ويتلاعب بمدافعي إيفرتون ويسدد على يمين جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وخطف إيفرتون هدف التعادل من توتنهام في الدقيقة 90+7 بتوقيع جينك توسن.

وواصل توتنهام نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي، خسر مرتين وتعادل مرتين في آخر4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر 0/3 أمام برايتون، ثم تعادل 1/1 مع واتفورد، وأخيرًا خسر 1/2 أمام ليفربول، قبل أن يتعادل اليوم مع إيفرتون.