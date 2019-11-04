شكوك بشأن مشاركة ديفيد سيلفا في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن مشاركة صانع اللعب ديفيد سيلفا ضد ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، محل شك بعد تعرضه لإصابة عضلية يوم السبت.

وشارك سيلفا في كل مباريات سيتي الإحدى عشرة في الدوري هذا الموسم وكان ضمن التشكيلة الأساسية في فوزه 2-1 على ساوثهامبتون يوم السبت لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا غادر الملعب ليشارك غابرييل جيسوس بدلًا منه قبل نهاية الشوط الأول.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: ”ديفيد سيلفا أصيب. قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أبلغني بأنه يعاني مشكلة عضلية“.

وأضاف: ”عندما يواجه مشكلة عضلية ولا يستطيع أن يلعب المزيد من الدقائق فهذا بسبب أنه يعاني شيئًا وعندما تكون مشكلة عضلية فإن الأمر يتطلب 10-12 يومًا على الأقل“.

ويتأخر فريق غوارديولا بفارق ست نقاط عن ليفربول الذي يواجهه باستاد أنفيلد في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أربعة أيام من مباراته خارج الديار أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وسيتي حامل اللقب هو الفريق الوحيد الذي هزم ليفربول في الدوري الموسم الماضي عندما احتل الفريق القادم من مرسيسايد المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.