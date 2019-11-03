غوارديولا يتهم ساديو ماني بالتحايل قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

اتهم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ساديو ماني، مهاجم ليفربول، بادعاء السقوط أحيانا للحصول على أخطاء قبل مواجهة مرتقبة بين الغريمين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب أنفيلد.

وسجل ماني هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في ملعب فيلا بارك، يوم السبت، لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبقي سيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن ليفربول بعدما فاز فريق غوارديولا أيضا 2-1 على ساوثهامبتون بفضل هدف متأخر من كايل ووكر.

وردا على سؤال بشأن معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”هذا يحدث كثيرا، ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (ماني) يملك موهبة استثنائية.

”في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة“.

وخطف ماني الأضواء في الأسابيع الأخيرة بعدما حصل على ركلتي جزاء، أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين ليفوز بالمباراتين بشق الأنفس.

وسيلعب سيتي في أنفيلد، يوم الأحد المقبل، ولم يحقق أي فوز هناك بالدوري منذ 2003.

يورغن كلوب

وكان يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي بدت عليه السعادة الغامرة لأن فريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قال إن فريقه ربما حالفه الحظ، وإنه يجب أن يتحسن مشيرا إلى أن انتفاضته الأخيرة كانت مستحقة.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: ”ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسن ونفعل ذلك وسنستمر“.

وأضاف: ”وأحيانا نحتاج لبعض الصدمات.. لكن في النهاية وفي الوقت المناسب يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن.

”بالتأكيد وعندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز“.

وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ والذي كان قادرا على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب إنه ركز في شيء واحد.

وأوضح: ”لا أفكر أبدا في أسئلة مثل ‭‭’‬‬هل خسرنا بالفعل؟‭‭’‬‬ أو ‭‭’‬‬هل يمكننا الفوز؟‭‭’ ‬‬نحاول فقط أن نسجل وهذا كل ما في الأمر“.

وأضاف كلوب الذي حول فريقه تأخره أيضا إلى فوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية: ”لا أفكر في ذلك لأننا قمنا بانتفاضتين واليوم بانتفاضة جديدة.

”نعرف أن هذا ممكن ويعرف الجميع ذلك وندرك هذا حقا. سعى الشباب لذلك.. هذه كرة القدم. لا توجد خيارات أخرى. ماذا يمكننا أن نفعل؟“.

وقال دين سميث، مدرب فيلا، إن فريقه كان يستحق الخروج بشيء من المباراة.

وأضاف: ”لم تكن مباراة من طرف واحد. أتيحت لنا الفرص لتسجيل الهدف الثاني. أنا فخور بأداء فريقي واعتقد أنه ينافس بقوة في هذا المستوى‭‭ ‬‬وفي مباراة اليوم لعبنا الند بالند.

”أنا فخور لكن أشعر بألم أيضا لأننا كنا نستحق تحقيق شيء في المباراة وسننقل هذا الشعور للمباراة التالية وسنتعلم مما حدث أمس“.