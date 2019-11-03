ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف جيمي فاردي في مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس (صورة)

سجل النجم جيمي فاردي هدفًا في الدقيقة 88 ليؤمن ثلاث نقاط ثمينة في الفوز 2/0 على كريستال بالاس، اليوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

وجاء هدف فاردي في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من البديل ديماراي غراي، الذي شارك في الدقيقة 74.

ورفع فاردي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق هدف عن تامي أبراهام لاعب تشيلسي، وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن فاردي بات أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها هذا السبق.

وأشارت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن المرة الأولى التي سبق فيها فاردي الجميع ووصل إلى 10 أهداف، كانت في موسم 2015/2016، حينما انتهى الموسم بتتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه.

وفي المركز الثالث يأتي الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال وفي رصيده 8 أهداف، ثم الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع وفي جعبته 7 أهداف.

في حين سجل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول 6 أهداف، في المركز الخامس، مع هاري كين لاعب توتنهام، وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي.

يشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول سجل 5 أهداف في المركز السادس على قائمة الهدافين مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكاليوم ويلسون لاعب بورنموث.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف فاردي:

1. جيمي فاردي، 10 أهداف.

2. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وتامي أبراهام (تشيلسي)، 9 أهداف لكل منهما.

3. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 8 أهداف.

4. رحيم سترلينغ، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

5. ساديو ماني (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، وتيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهم 6 أهداف.

6. محمد صلاح (ليفربول)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وكاليوم ويلسون (بورنموث)، ولكل منهم 5 أهداف.