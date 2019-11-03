ليستر سيتي يخطف فوزًا شاقًا على كريستال بالاس ويعود للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع نادي ليستر سيتي فوزًا شاقًا بنتيجة 2/0، على منافسه كريستال بالاس، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهرست بارك.

ويدين ليستر سيتي بالفوز الصعب والثمين إلى لاعبه كاجلار سويونكو، الذي سجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 57، بعد كرة ركنية لعبها جيمس ماديسون، وعزز جيمي فاردي تقدم ليستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 88، بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من ديماراي غراي.

وحقق ليستر سيتي فوزه السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، تحت قيادة مدربه بريندان رودجيرس، مقابل خسارتين وتعادلين، ليرفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 23 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع تشيلسي، الذي تغلب 2/1 على واتفورد أمس السبت.

في المقابل تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع، ويستضيف ليستر سيتي منافسه آرسنال يوم السبت 9 نوفمبر.

وحقق ليستر سيتي رقمًا قياسيًا كبيرًا، بعد فوزه الكاسح على مضيفه ساوثهامبتون 9/0، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وأصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج الملعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنغهام فورست 8/1 في فبراير 1999.

الدوري الانجليزي : كريستال بالاس 0 × 1 ليستر سيتي | هدف سويونكو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Cw03vKNyiu — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 3, 2019