لامبارد مدرب تشيلسي: لسنا في موقف جيد من الاستعانة بتقنية حكم الفيديو

يعتقد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يسجل سابقة خطيرة في التعامل مع حكم الفيديو المساعد بعدما تدخلت هذه التقنية لمنح واتفورد ركلة جزاء خلال مباراة انتهت بفوز الفريق اللندني 2-1 يوم السبت.

وتقدم فريق لامبارد إلى المركز الثالث في الدوري بعد هذا الانتصار، لكنه تعرض للحظات صعبة في الدقائق الأخيرة بعدما قلص جيرار ديلوفو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 80.

وسقط ديلوفو أرضًا بعد احتكاك بسيط من جورجينيو لاعب تشيلسي وأشار الحكم في البداية إلى ركلة حرة قبل أن يتلقى نصيحة من حكم الفيديو بتغيير قراره.

وقال لامبارد للصحفيين عقب اللقاء: ”لسنا في موقف جيد من الأمر.

”أعرف أن استخدامها (الشاشات) يكون مثيرًا للجدل. أعرف أن هذا ربما يعني أن كل مشجع يطالب بالتدخل وربما يضغط ذلك على الحكام.

”لكن إذا كنا سنلغي قرارًا لأن حكمًا آخر يعتقد أن اللقطة ربما تكون ركلة جزاء، وبشكل أكبر من حكم الملعب، فأعتقد حينها أننا قد نكون في موقف خطير“.

وفي بداية الموسم الجاري قررت رابطة الدوري الإنجليزي أن تقتصر الاستعانة بحكم الفيديو في الأخطاء ”الواضحة والظاهرة“ من حكم الملعب.

ولم يتم احتساب أي ركلة جزاء أو طرد أي لاعب عن طريق حكم الفيديو في أول تسع جولات من الدوري لكن في الجولة الماضية ألغت هذه التقنية خمسة قرارات مهمة.

أستون فيلا وليفربول

وأخذ الجدل الشديد بشأن مراجعات تقنية حكم الفيديو المساعد بعدًا خياليًّا، يوم السبت، بعد أن تم احتساب تسلل على روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بسبب تقدمه بفارق إبط في مباراة الفريق التي فاز فيها على استون فيلا 2-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت تسديدة فيرمينو في الدقيقة الـ 28 كفيلة بمنح التعادل لليفربول الذي كان متراجعًا 1-صفر أمام فيلا وقتها لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل وأكدت تقنية حكم الفيديو ذلك.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في تغريدة على تويتر مصحوبة بشرح لصورة في الأعلى لخط متعامد على أرضية الملعب يمر بإبط اللاعب البرازيلي ”الخط الأحمر يكشف عن موقع إبط فيرمينو والذي يتقدم بفارق ضئيل عن آخر مدافع لاستون فيلا“.

وربما كان ليفربول سيشعر بالغضب بسبب القرار في حال لم يسجل هدفين قبل النهاية لينتزع الفوز.

وقال يورغن كلوب: ”فزنا 2-1 والأمر ليس بهذه الخطورة“، مضيفًا أن محلل أداء الفريق عرض عليه الواقعة عقب المباراة ولم يشاهد فيها أي مخالفة.

وأضاف: ”في بعض الأحيان تسير الأمور في صالحك وفي بعض الأحيان ضدك. هكذا هي الحال. يجب أن نضمن أن النظام الجديد سيساعد اللعبة ولن يدخلها في حالة ارتباك. هذا كل ما في الأمر“.