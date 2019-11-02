تشيلسي يسقط واتفورد ويحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي اليوم السبت انتصاره الخامس على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتغلب تشيلسي على مضيفه واتفورد بهدفين لهدف في الجولة الحادية عشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة.

أربك تشيلسي حسابات المنافس بتسجيله هدفًا مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق تامي أبراهام.

بعدها تبادل الفريقان الهجمات دون أن تتغير النتيجة، ليخرج تشيلسي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 55 أضاف تشيلسي الهدف الثاني عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وقلص واتفورد النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق الإسباني جيرارد دولوفيو من ضربة جزاء.

وفشلت جميع محاولات واتفورد في إدراك التعادل، ليخرج تشيلسي فائزًا باللقاء.