جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف تامي أبراهام في مباراة تشيلسي ضد واتفورد (صورة)

سجل تامي أبراهام هدفًا رائعًا لفريقه تشيلسي في شباك واتفورد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب فيكارج رود في الأسبوع الـ11 للدوري الإنجليزي.

ورفع تامي رصيده من الأهدف إلى 9، ليتساوى مع الثنائي جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، والأرجنتيني أغويرو، نجم مانشستر سيتي، في الصدارة.

ويأتي خلفهم بيير أوباميانغ، نجم آرسنال، برصيد 8 أهداف، ويلاحقه رحيم سترلينغ، نم مانشستر سيتي، برصيد 7 أهداف.

ووفقًا لشبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن أبراهام أصبح أول لاعب في تشيلسي يصل إلى تسجيل 10 أهداف في كل البطولات هذا الموسم.

وكان أغويرو سجل هدفًا لفريقه في انتصار سيتي على ساوثهامبتون، اليوم السبت.

قدّم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عودة مذهلة أخرى ليفوز 2-1 على مستضيفه أستون فيلا بهدفين متأخرين من آندي روبرتسون وساديو ماني اليوم السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محافظًا على تفوقه بست نقاط على مانشستر سيتي الذي انتصر 2-1 على ضيفه ساوثهامبتون.

وفي مباراة أخرى، رفض فريق آرسنال، الخروج فائزًا من مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).