راشفورد مهدد بالغياب عن مانشستر يونايتد بسبب طريقة احتفاله بهدفه على تشيلسي

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مهدد بفقدان نجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة في الركبة نتجت عن احتفاله بهدفه أمام تشيلسي في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وغادر المهاجم الإنجليزي المباراة بعد 7 دقائق من هدفه الرائع بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 73 وشعر بعدها بانزعاج في الركبة ليغادر المباراة.

ويعد احتفال راشفورد تقليدًا لمدربه النرويجي أولي جونار سولشاير الذي جعل تلك الطريقة مشهورة منذ نهائي دوري أبطال أوروبا العام 1999 حين سجل هدف الفوز واللقب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وانطلق لينزلق على ركبته.

وأُصيب سولشاير في ركبته بعد الاحتفال لكنه قال:“تعرضت لإصابة في الركبة، وغبت عن مباريات لمنتخب النرويج لكنها ليست الإصابة التي دفعتني للاعتزال“.

وأكد سولشاير أنه لا يستطيع منع لاعبيه من الاحتفال بتلك الطريقة رغم خطورتها، حيث قال:“يمكنهم فعل أي شيء يرغبون فيه حين يسجلون هدفًا، فربما يكون آخر هدف يسجلونه“.

ويعيش المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد فترة جيدة في مانشستر يونايتد حيث سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات برفقة الفريق وفي المجموع سجل 7 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في كل المنافسات.

وأكد سولشاير أنه يرغب بمنح نجمه راشفورد الراحة خاصة في مباريات الدوري الأوروبي، لكن اللاعب يرغب في اللعب، حيث قال:“أريد أن أمنحه الراحة، واقترحت إراحته في الدوري الأوروبي، لكنه لاعب محترف وفي وضع مثالي وحالة جيدة ويرغب في اللعب“.

???? Happy birthday Marcus Rashford!

What a way to celebrate! ????

pic.twitter.com/aX6YGJJzfa

— SBA (@SBA_Uganda) October 31, 2019