رأسية ماني تقود نادي ليفربول لاجتياز أستون فيلا والتمسك بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنقذ السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول، يوم السبت، فريقه لعبور مضيفه أستون فيلا وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

الدوري الانجليزي : ???? أستون فيلا 1 × 0 ليفربول | هدف تريزيغيت في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/LhcyJG0OYU — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 2, 2019

ونجح المصري محمود حسن تريزيجيه في كتابة اسمه بأحرف من ذهب بإحرازه لهدف التقدم لأستون في الدقيقة 21.

بذلك، أصبح تريزيغيه أول مصري يسجل لأستون فيلا في تاريخ هذه المسابقة رافعًا عدد الجنسيات، التي تمكنت من تدوين نفسها على لائحة مسجلي أستون فيلا، بالدوري الممتاز، إلى 32 جنسية.

بعدها نجح البرازيلي روبيرتو فيرمينيو التعادل إلا أنه تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو (فار) لسقوطه في مصيدة التسلل ليخرج أستون فيلا متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

الدوري الانجليزي : ???? أستون فيلا 1 × 1 ليفربول | هدف روبريتسون في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/EQWmplCmS7 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 2, 2019

وفي الشوط الثاني، مال أداء أستون فيلا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله ضغط وهجوم مكثف من لاعبي ليفربول في رحلة بحث عن التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 87 ليتمكن ليفربول من التعادل عندما مرر ماني كرة عرضية انقض عليها الاسكتلندي أندرو روبرتسون برأسه في المرمى.

ولم يدب اليأس في نفوس لاعبي ليفربول، وتمكن ماني من تسجيل هدف الثلاث نقاط عندما تلقى كرة عرضية وضعها برأسه في غفلة من مدافعي أستون فيلا محققًا الثلاث نقاط.