شاهد هدف محمود تريزيغيه في مباراة ليفربول‎ وأستون فيلا (فيديو)

سجل محمود حسن ”تريزيغيه“ الهدف الأول لفريق أستون فيلا في شباك نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”فيلا بارك“ في إطار مباريات الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

ويعد تريزيغيه هو أول لاعب مصري يسجل هدف لأستون فيلا في البريميرليغ، كما أنه الهدف هو الأول للدولي المصري مع أستون فيلا، منذ انتقاله إليه مطلع هذا الموسم.

الدوري الانجليزي | ليفربول 0 × 1 استون فيلا | هدف اسون فيلا الاول HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/O3FVpIOYDy — فيصل اهداف (@N4wkQ) November 2, 2019

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز للحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن مانشستر سيتي، قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين في العاشر من نوفمبر على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات الجولة الـ 12.