تعرّف على الفارق بين راتب محمد صلاح وساديو ماني في نادي ليفربول

يعيش نادي ليفربول الإنجليزي واحدة من أفضل فتراته، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكذلك السوبر الأوروبي، وتصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

ويرجع الفضل في تألق ليفربول إلى مدربه الألماني يورغن كلوب، وكوكبة النجوم التي تميز تشكيلة الريدز، وعلى رأسهم الثلاثي الناري المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

ورصدت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية الأجور الأسبوعية التي يحصل عليها نجوم ليفربول، والتي جاءت متفاوتة إلى حد كبير.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الأعلى أجرًا في ليفربول، ويحصل على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يليه زميلاه فرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك بـ180 ألف جنيه إسترليني، ثم القائد جوردان هندرسون وجيمس ميلنر بـ140 ألف إسترليني، ونابي كايتا وتشامبرلين 120 ألف إسترليني، وأدم لالانا 110 آلاف جنيه إسترليني.

وجاء السنغالي ساديو ماني في المرتبة التاسعة بفارق كبير عن محمد صلاح وفيرمينو وفان دايك، حيث يحصل أسد التيرانغا على راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني فقط، بالتساوي مع عدد من زملائه، ومن بينهم لوفرين وجويل ماتيب وفابينيو، بينما جاء الحارس البرازيلي أليسون بيكر بعدهم بـ90 ألف جنيه إسترليني.

خلافات عابرة

وكان خلاف عابر قد نشب بين محمد صلاح وماني خلال مباراة برايتون في البريمييرليغ، إلا أن الأمور مرّت بسلام بين النجمين الكبيرين.

وكشف ماني تفاصيل الخلاف الذي حدث مع محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وكان ماني قد خرج من الملعب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وأبدى غضبه الشديد من محمد صلاح الذي لم يمرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، وفضّل المراوغة، وظهر استياء ماني بوضوح على مقاعد بدلاء ليفربول.

وقال ماني، في مقابلة مع شبكة ”كانال بلوس“ الفرنسية: ”محمد صلاح كان هادئًا للغاية بعد المباراة، وسألني: ”لماذا أنت غاضب بتلك الطريقة؟“، وكان ردّي عليه: لأنك لم تمرر لي الكرة، وكان رد صلاح بأنه لم يرني، وأنه لا يحمل أي مشاعر سلبية ضدي“.

وتابع ماني: ”الموقف في مجمله كان غريبًا للغاية، ولكننا أصدقاء ونتواصل مع بعضنا البعض في جميع الأوقات، عبر الهاتف والرسائل النصية. بعد تلك المشادة قام المدرب يورغن كلوب باستدعائي مع محمد صلاح، وفوجئ بأن الأمور على ما يرام، وكأن شيئًا لم يكن على الإطلاق، مما جعله في حالة سعادة كبيرة لأنه لا يوجد خلاف من الأصل بيننا“.

محمد صلاح إلى يوفنتوس؟

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسؤولي يوفنتوس حضروا إلى ملعب ”أنفيلد“ لمتابعة مباراة ليفربول وتوتنهام، ومراقبة 4 لاعبين من كلا الفريقين، حيث يرغب الفريق الإيطالي في تعزيز قائمته بعدد من اللاعبين المميزين خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصري الدولي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، كان ولا يزال على رادار يوفنتوس، حيث كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة البيانكونيري في ضم اللاعب مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وتألق صلاح، اللاعب السابق لأندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، بشدة منذ انتقاله إلى ليفربول من روما قبل عامين، وقاد الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بلقب هداف البريمييرليغ موسمين متتاليين، كان آخرهما بالمناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني ومهاجم آرسنال، الغابوني أوباميانغ.