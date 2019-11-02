كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول استمرار معاناة النجم المصري محمد صلاح من إصابة على مستوى الكاحل، قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وغاب صلاح عن تدريبات ليفربول، لكن لا يزال من المرجح أن يشارك أمام أستون فيلا اليوم السبت، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وعاني محمد صلاح من إصابة أمام توتنهام، وغادر المباراة في الدقيقة 85، بعد أن سجل هدف فوز ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 الأحد الماضي.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن كلوب قوله: إنه لا يزال يعتقد أن محمد صلاح يمكن أن يكون جاهزًا للمشاركة عندما يسافر ليفربول لمواجهة أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك.

وتعرض محمد صلاح لإصابة كذلك في مباراة ليفربول مع ليستر سيتي يوم 5 أكتوبر، بعد تدخل في اللحظات الأخيرة من المباراة من حمزة شودري، غاب على إثرها النجم المصري عن مواجهة مانشستر يونايتد.

وأضاف كلوب: ”محمد صلاح شارك في تدريب الفريق أمس الجمعة، يجب أن يكون جاهزًا لمواجهة أستون فيلا، أعتقد أن الأمر مزعج بالنسبة له وليس بالنسبة لي، الإصابة دائمًا ما تجعل صاحبها يكون حذرًا بعد ذلك، كما أن عليه التعامل معها إذا عادت من جديد مثلما حدث مع صلاح، وأشياء من هذا القبيل“.

واختتم المدرب الألماني: ”إصابة صلاح ليست قوية، لذلك سمعت من الجهاز الطبي النصائح والتعليمات، وتأكدت بأنه على ما يرام“.

وينفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 28 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز 9 مباريات وتعادل مرة، ولم يخسر حتى الآن في المسابقة.

ويتقدم ليفربول بـ6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، في المقابل يملك أستون فيلا 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز ليفربول 3/0 و6/0 على أستون فيلا في مباراتي الموسم الماضي، وحقق الريدز 5 انتصارات في آخر 10 مباريات، في حين حقق أستون فيلا الفوز 3 مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل، في آخر 10 مباريات بين الفريقين.

وتوقعت صحيفة ”إندبندنت“ أن يشارك محمد صلاح أساسيًا أمام أستون فيلا إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع 4 في 14 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.