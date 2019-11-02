التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يتطلع نادي ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي أستون فيلا، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك.

وتقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت حفيظ دراجي.

وينفرد ليفربول، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 28 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق الفوز 9 مباريات وتعادل مرة، ولم يخسر حتى الآن في المسابقة.

ويتقدم ليفربول بـ6 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، في المقابل يملك أستون فيلا 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتوقعت صحيفة ”إندبندنت“ أن يعتمد كلوب على هذه التشكيلة أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، وديان لوفرين، وفيرجيل فان دايك، وآندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، وفابينهو، وجيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وساديو ماني.

وفاز ليفربول 3/0 و6/0 على أستون فيلا في مباراتي الموسم الماضي، وحقق الريدز 5 انتصارات في آخر 10 مباريات، في حين حقق أستون فيلا الفوز 3 مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل، في آخر 10 مباريات بين الفريقين.

شارة القيادة

ويتطلع ترينت ألكسندر-أرنولد (21 عامًا) ظهير أيمن ليفربول إلى ارتداء شارة قيادة الفريق، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وخوض مباراته الـ100 مع النادي، السبت.

وقال ألكسندر-أرنولد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الجمعة:“لا أخجل من قول ذلك (يصبح قائدًا لليفربول)، لأن هذا حلمي“.

وأضاف:“سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق، فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد، لكن هذا شيء أود تحقيقه في يوم من الأيام، وقيادة ليفربول شيء أحلم به دائمًا ويحفزني“.

ونشأ ألكسندر-أرنولد في مدينة ليفربول، ودخل أكاديمية النادي وعمره 6 سنوات، ولا يفكر في اللعب في أي مكان آخر.

وأضاف الدولي الإنجليزي:“كنت دائمًا لاعبًا في ليفربول والنادي مثّل بيتي. ولم أفكر مطلقًا في الانتقال إلى أي مكان آخر“.

وأردف:“عندما كبرت كان حلمي دائمًا اللعب في ليفربول، والآن أنا أعيش الحلم ولا أرى أن ذلك سيتغير“.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأول شارك أرنولد مع ليفربول في 99 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 23، وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

تهديد كلوب

وتمكن ليفربول من التأهل لربع كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بعد لقاء مثير أمام آرسنال انتهى بضربات الترجيح 5/4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 5/5.

ورغم التأهل فإن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول هدد بانسحاب فريقه من المسابقة بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وسيلعب ليفربول نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 كانون الأول / ديسمبر المقبل وبعدها بـ 3 أيام سيلعب لقاء النهائي أو الترتيب بحسب نتيجة لقائه في دور النصف النهائي.

وقال كلوب بعد فوز فريقه أمام آرسنال:“إذا لم يتمكنوا من إيجاد التاريخ المناسب لنا ولا أقصد يوم عيد الميلاد 03:00 صباحًا، فحينها سننسحب ويتقدم منافسنا في المسابقة ”.

وأضاف المدرب الألماني:“لن نكون ضحايا هذه المشكلة، يجب أن يفكروا من الآن في المباريات المقبلة لنا“.

وأكد كلوب أن الجماهير كانت تأمل في تأهل آرسنال لحل المشكلة قائلًا:“أعتقد أن الكثير من الناس من الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا يشاهدون اللقاء عبر شاشة التلفاز وكانوا يأملون أن يفعلها آرسنال، وآسف بالنسبة لهم“.

وسيؤجل لقاء ليفربول وويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية كما سيعود من البطولة لمواجهة لقاءات ”البوكسينغ داي“ وأولها مواجهة ليستر سيتي.

وسبق لمانشستر يونايتد أن تخلى عن كأس الاتحاد موسم 1999/2000 من أجل التركيز على المشاركة في كأس العالم للأندية العام 2000.