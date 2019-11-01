كلوب منتقدًا مسؤولي كرة القدم الإنجليزية: يتجاهلون سلامة اللاعبين

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الجهات المعنية بإدارة كرة القدم في إنجلترا تتجاهل سلامة اللاعبين، في وقت يستعد فيه النادي القادم من منطقة مرسيسايد لخوض جدول مباريات مكتظ خلال شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.

وبعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية منتصف هذا الأسبوع، من المقرر أن يلعب ليفربول تسع مباريات في أربع مسابقات مختلفة الشهر المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لاعبون مثل ساديو ماني ومحمد صلاح وجوردان هندرسون يحصلون على أسبوعين فقط راحة سنوية. المهمة التي يقومون بها مرهقة بدنيًا إضافة للضغوط التي تصاحب كل مباراة.

وأضاف: ”الأمور واضحة والحلول ممكنة. على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد القاري (اليويفا) وروابط الدوري المحلية الجلوس معًا ومناقشة هذه المسائل والتفكير في اللاعبين بدلًا من التفكير في الأمور المالية فقط“.

وأوقعت القرعة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة مع أستون فيلا بدور الثمانية لكأس الرابطة منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الأسبوع ذاته الذي يتوجه فيه فريق المدرب كلوب إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد كلوب أنه إذا تعذر تغيير موعد المباراة فإن ليفربول قد لا يكون قادرًا على خوض بطولة كأس الرابطة، التي تأهل لدور الثمانية فيها بعد الفوز أمام آرسنال بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 5-5. وتتواصل المناقشات مع الاتحاد الإنجليزي للعبة لتحديد موعد بديل للمباراة.

وقال المدرب الألماني: ”لم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إذا كان يتوجب علينا اللعب في الفترة نفسها التي سيكون الفريق فيها في قطر، فهذا يعني وجوب الحاجة لفريقين مختلفين. لكننا لن نترك أي لاعب ليشارك في كأس الرابطة“.

وأضاف كلوب أنه ”من الواضح تمامًا“ أن الأندية الإنجليزية تجد نفسها مضطرة لخوض الكثير من المباريات، لو كنت أضع عنوانًا لصحيفة فالناس ستتساءل ‭‭’‬‬لماذا يشكو؟‭‭’‬‬ الأمر لا يروق لي. يبدو من الواضح أن الأمر تجاوز الحدود، كأس الرابطة بطولة جميلة بكل وضوح. خضنا مباراة رائعة الأربعاء الماضي، إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي لا يريد فيها أحد أن يتعامل مع (حالة التكدس) في جدول المباريات نهائيًا. ربما يريدون لكنهم لا يناقشون الأمر“.

وسيتوجه ليفربول، الذي يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، لمواجهة أستون فيلا غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.