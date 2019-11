إيمري يستبعد غرانيت تشاكا من مباراة آرسنال ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

كشف أوناي إيمري مدرب نادي آرسنال الإنجليزي أن لاعب الوسط غرانيت تشاكا لن يشارك أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، ورفض تأكيد إن كان اللاعب السويسري سيظل قائدًا للفريق.

وانفعل تشاكا غاضبًا بعد تعرضه لصيحات استهجان من جمهور آرسنال أثناء استبداله خلال التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في استاد الإمارات.

وأصدر تشاكا بيانًا عاطفيًا أمس الخميس دافع فيه عن تصرفاته‭ ‬ومن بينها ترك الملعب غاضبًا والتوجه مباشرة للنفق، وقال إنه بلغ ”ذروة الغضب“ بعد التهديدات المتكررة من الجماهير ضد زوجته وابنته.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”إنه إنسان ولديه مشاعر مثل الجميع. تشاكا يحتاج لوقت للتعامل مع هذه القضايا وللتعافي والعودة لطبيعته“.

وأضاف: ”إنه يشعر بالأسف واعتذر للجماهير وللجميع، والآن يجب أن نركز في المباراة، سننتظر حتى الإثنين والثلاثاء للنظر في مسألة شارة القيادة ولا أخطط للدفع به في مباراة الغد“.

ويطمح ولفرهامبتون لتمديد سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في الدوري.

وتابع إيمري: ”في الموسم الماضي تعادلنا معهم على ملعبنا، وهذا التحول في لعبهم مذهل، ستكون مباراة صعبة جدًا وسنسعى لتحسين بعض الأشياء وأتطلع لمشاهدة فريقنا غدًا ورد فعله، بعد التعادل مع بالاس، وسط جمهورنا في استاد الإمارات“.

Granit Xhaka being jeered by his own fans ???????? no player deserve this no matter the situation. The hate on him is too much. Xhaka is a fantastic player. It's so disappointing, though I'm not in support of his reaction. The fans pushed him though. Emery is the problem of Arsenal pic.twitter.com/F1Nsm8DwrA

— Pablo Quavo (@pabloquavo1) October 27, 2019