إيمري يستبعد غرانيت تشاكا من مباراة آرسنال ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

كشف أوناي إيمري مدرب نادي آرسنال الإنجليزي أن لاعب الوسط غرانيت تشاكا لن يشارك أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، ورفض تأكيد إن كان اللاعب السويسري سيظل قائدًا للفريق.

وانفعل تشاكا غاضبًا بعد تعرضه لصيحات استهجان من جمهور آرسنال أثناء استبداله خلال التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في استاد الإمارات.

وأصدر تشاكا بيانًا عاطفيًا أمس الخميس دافع فيه عن تصرفاته‭ ‬ومن بينها ترك الملعب غاضبًا والتوجه مباشرة للنفق، وقال إنه بلغ ”ذروة الغضب“ بعد التهديدات المتكررة من الجماهير ضد زوجته وابنته.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”إنه إنسان ولديه مشاعر مثل الجميع. تشاكا يحتاج لوقت للتعامل مع هذه القضايا وللتعافي والعودة لطبيعته“.

وأضاف: ”إنه يشعر بالأسف واعتذر للجماهير وللجميع، والآن يجب أن نركز في المباراة، سننتظر حتى الإثنين والثلاثاء للنظر في مسألة شارة القيادة ولا أخطط للدفع به في مباراة الغد“.

ويطمح ولفرهامبتون لتمديد سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في الدوري.

وتابع إيمري: ”في الموسم الماضي تعادلنا معهم على ملعبنا، وهذا التحول في لعبهم مذهل، ستكون مباراة صعبة جدًا وسنسعى لتحسين بعض الأشياء وأتطلع لمشاهدة فريقنا غدًا ورد فعله، بعد التعادل مع بالاس، وسط جمهورنا في استاد الإمارات“.

The following is a message from Granit Xhaka… pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

Granit Xhaka being jeered by his own fans ???????? no player deserve this no matter the situation. The hate on him is too much. Xhaka is a fantastic player. It's so disappointing, though I'm not in support of his reaction. The fans pushed him though. Emery is the problem of Arsenal pic.twitter.com/F1Nsm8DwrA — Pablo Quavo (@pabloquavo1) October 27, 2019

ونشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال الإنجليزي بيانًا من قائده السويسري غرانيت تشاكا، تحدث خلاله عن تصرفه مع جماهير الفريق بعد استبداله أثناء لقاء كريستال بالاس، حيث وضع يده على أذنيه وتلفظ بكلمات سيئة.

وجاء في بيان الدولي السويسري: ”بعد مرور وقت وتفكير عميق أردت أن أوضح لكم ما حدث بدلًا من جواب سريع“.

وأضاف تشاكا: ”الأحداث التي حدثت خلال تغييري أثّرت فيّ، أحب هذا النادي وأقدّم 100% من أجله في الملعب وخارجه“.

وأكد قائد آرسنال أنه تعرض لحملة سيئة من طرف الجماهير وقال: ”إحساسي أنني لم أفهم من طرف الجماهير، التعليقات التي تهاجمنا في الأسابيع الأخيرة وفي المواقع الاجتماعية والتي تكررت في الشهر الأخير تؤلمني“.

وأضاف: ”الأشخاص قالوا أشياء مثل سنكسر قدميك، سنقتل زوجتك، نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان“.

وأكد لاعب الوسط السويسري أن التعليقات كانت سببًا في تصرفه وقال: ”هذه التعليقات أثارتني وأوصلتني لمرحلة الغليان، خاصة أثناء استبدالي في الملعب الأحد الماضي“.

وأضاف: ”في هذه الظروف سمحت لنفسي بالتصرف والرد بطريقة غير محترفة اتجاه الجماهير التي تساند الفريق وتساندي أنا أيضًا بقوة إيجابية“.

واعتذر تشاكا للجماهير وقال: ”لم يكن هدفي القيام بذلك، لذلك أعتذر إن كان هذا ما اعتقده الناس“.

وأضاف: ”أمنيتي أن يعود بيننا الاحترام والحب المتبادل مع التفكير لماذا نحب هذه الرياضة“.

وأبعد الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال القائد السويسري عن مواجهة ليفربول، وأكد أنه لا يرغب في سحب شارة القيادة منه كما طلب عدة نجوم سابقين وبعض الجماهير، كما لم تعاقب إدارة الفريق اللاعب السويسري وتلقى الدعم من زملائه بعد الحادث.