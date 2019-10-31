ليفربول ضد آرسنال.. تعرف بالدرجات على تقييم أوريغي وأوزيل ونجوم الفريقين

لم يكن أكبر المتفائلين يتوقع تلك الإثارة التي شهدتها مباراة ليفربول وآرسنال في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أقيمت أمس على ملعب ”أنفيلد“، وانتهت لصالح الريدز، بعد أحداث درامية.

10 أهداف شهدتها المباراة، منذ بدايتها حتى الثانية الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل 5-5، قبل أن يحسم ليفربول المباراة، ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة، بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4.

وأجرى الألماني يورغن كلوب 11 تغييراً على تشكيلة ليفربول التي خاضت مباراة توتنهام هوتسبير الأخيرة في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، وغاب المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، وهو نفس الأمر الذي انطبق على آرسنال، حيث لم تتم الاستعانة بالغابوني بيير أوباميانغ نيكولاس بيبي واليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس والبرازيلي ديفيد لويز.

ورغم غياب تلك الكوكبة من النجوم في كلا الفريقين، إلا أن الإثارة كانت حاضرة حتى النهاية، ونجح بعض اللاعبين الشباب والبدلاء في جذب الانتباه بشدة خلال المباراة، وهو ما يمنح كلوب والإسباني إوناي إيمري شرياناً جديداً فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

ولعب البلجيكي ديفوك أوريغي دور البطولة مع ليفربول كعادته في المباريات الحاسمة منذ الموسم الماضي، بعد أن أحرز الهدفين الرابع والخامس للريدز، وجاء الأخير قبل صافرة النهاية بثواني قليلة، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انحازت لصالح أصحاب الأرض.

كما كتب الحارس الشاب كاوميهين كيليهير شهادة ميلاده، بعد أن تصدى لركلة جزاء نفذها الإسباني داني سيبايوسن لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى أرسنال، ليقود ليفربول إلى الدور ربع النهائي.

كما تألق الألماني مسعود أوزيل مع أرسنال، وأسهم بلمساته الساحرة في صناعة هدفين للغانرز.

ورصد موقع 90min تقييم لاعبي ليفربول وأرسنال خلال المباراة المثيرة والذي جاء كالتالي:

ليفربول

الحارس كاوميهين كيليهير، ويليامز، جو غوميز، فان دي بيرغ، بريوستر، آدم لالانا 5 درجات.

نابي كايتا وجيمس ميلنر 4 درجات.

هارفي إليوت 6 درجات، أليكس تشامبرلين 7 درجات.

ديفوك أوريغي 8 درجات، أفضل لاعب في ليفربول.

آرسنال

الحارس مارتينيز، كولاسيناك، وهولدنغ 5 درجات.

شكودران موستافي 4 درجات.

بيليرين وبوكايو ساكا 6 درجات.

ويلوك ومايتلاند نيلس ومارتنيلي 7 درجات.

مسعود أوزيل 8 درجات، أفضل لاعب في آرسنال.