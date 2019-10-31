كلوب يهدد بانسحاب ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية

تمكن ليفربول من التأهل لربع كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بعد لقاء مثير أمام آرسنال انتهى بضربات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي 5-5.

ورغم التأهل فالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول هدد بانسحاب فريقه من المسابقة بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وسيلعب ليفربول نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 كانون الأول / ديسمبر المقبل وبعدها بثلاثة ايام سيلعب لقاء النهائي أو الترتيب حسب نتيجة لقائه في دور النصف النهائي.

وقال كلوب بعد فوز فريقه أمام آرسنال :“ إذا لم يتمكنوا من إيجاد التاريخ المناسب لنا ولا أقصد يوم عيد الميلاد الثالثة صباحًا، فحينها سننسحب ويتقدم منافسنا في المسابقة ”.

وأضاف المدرب الألماني :“ لن نكون ضحايا هذه المشكلة، يجب أن يفكروا من الآن في المباريات المقبلة لنا ”.

وأكد كلوب أن الجماهير كانت تأمل في تأهل آرسنال لحل المشكلة قائلًا: “ أعتقد أن الكثير من الناس من الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا يشاهدون اللقاء عبر شاشة التلفاز وكانوا يأملون أن يفعلها آرسنال ، أنا آسف بالنسبة لهم ”.

وتجرى قرعة دور ربع النهائي مساء الخميس وفي حال انسحاب ليفربول فلن يعوضه آرسنال بل يتأهل الفريق الذي كان سيواجهه في ربع النهائي لنصف النهائي دون إجراء اللقاء.

وسيؤجل لقاء ليفربول وويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية كما سيعود من البطولة لمواجهة لقاءات “ البوكسينغ داي “ وأولها مواجهة ليستر سيتي.

وسبق لمانشستر يونايتد أن تخلى عن كأس الاتحاد موسم 1999-2000 من أجل التركيز على المشاركة في كأس العالم للأندية سنة 2000.

لكن تشيلسي موسم 2012-2013 تأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي رغم كونه لعب ربع النهائي أمام ليذز 3 أيام بعد خسارته نهائي كأس العالم للأندية أمام كورينتيانز البرازيلي.

بينما توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة موسم 2008-2009 حين شارك في كأس العالم للأندية لكنه لعب ربع النهائي قبل البطولة بأكثر من أسبوعين.