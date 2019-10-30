راشفورد يقود مانشستر يونايتد لعبور تشيلسي والتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

قاد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، الأربعاء، فريقه للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، على حساب مضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في الدور ثمن النهائي للبطولة.

تسيد الحذر في أداء لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأول من الشوط الأول، إلى أن احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 25 نفذها راشفورد في المرمى.

بعدها حاول لاعبو تشيلسي إدراك التعادل إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استعاد تشيلسي سيطرته على زمام الأمور إلى أن نجح البلجيكي ميشي باتشواي في إدراك التعادل بالدقيقة 61.

ومع حلول الدقيقة 73 أطلق راشفورد قذيفة صاروخية من ضربة حرة مباشرة سكنت الشباك مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

ولم تنجح محاولات تشيلسي في إدراك التعادل، ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا باللقاء.

الرابطة الإنجليزية : تشيلسي 0 × 1 مان يونايتد | هدف راشفورد د24" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/p48kHVmaKA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

الرابطة الانجليزية | تشيلسي 1 × 1 مان يونايتد | هدف التعادل تشيلسي , باتشواي HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/UmshztHFCE — فيصل اهداف (@CSHD23) October 30, 2019