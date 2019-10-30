ليفربول يطيح بآرسنال من كأس الرابطة الإنجليزية بمباراة ماراثونية شهدت 10 أهداف (فيديو)

أطاح فريق ليفربول، بضيفه آرسنال من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، وتغلب عليه في الدور ثمن النهائي للبطولة المحلية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لصالحه وتحقق المطلوب في الدقيقة السادسة بهدف بالنيران الصديقة عبر الألماني شكودرن موستافي بالخطأ في مرماه.

بعدها دخل لاعبو آرسنال أجواء المباراة، وأدركوا التعادل في الدقيقة 19 عن طريق الأوروغوياني لوكاس توريرا.

ونجح البرازيلي غابرييل مارتينيلي في إضافة الهدفين الثاني والثالث لآرسنال في الدقيقتين 26 و36.

ومع حلول الدقيقة 43 قلص ليفربول النتيجة بإحرازه للهدف الثاني عن طريق جيمس ميلنر لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن آرسنال مع حلول الدقيقة 54 من تسجيل الهدف الرابع عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس.

وردّ ليفربول بثنائية عن طريق أليكس أوكسليد تشامبرلين والبلجيكي ديفوك اوريجي في الدقيقتين 58 و62 لتزداد الإثارة بعد إحراز أصحاب الديار للتعادل.

واستعاد آرسنال التقدم مجددًا في الدقيقة 70 إحراز أرسنال للهدف الخامس عبر جوزيف ويلوك.

بعدها بحث لاعبو ليفربول عن فرصة إدراك التعادل وهو ما تحقق في الدقيقة 94 عندما سجل أوريجي الهدف الثاني له والخامس لفريقه ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 5-4.

الرابطة الانجليزية | ليفربول 1 × 0 ارسنال | هدف ليفربول الاول HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/N2MJ5VoPzD — فيصل اهداف (@CSHD23) October 30, 2019

ليفربول 1 × 1 ارسنال | هدف توريرا pic.twitter.com/GDyHlQzmCq — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) October 30, 2019

الرابطة || ليفربول 1 × 3 ارسنال , مارتينيلي. pic.twitter.com/W1Z00Vitcd — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) October 30, 2019

الرابطة الانجليزية | ليفربول 2 × 3 ارسنال | هدف ليفربول الثاني HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/UQz6ceN92N — فيصل اهداف (@CSHD23) October 30, 2019

ليفربول 2 × 4 ارسنال | هدف نيلس pic.twitter.com/6es2ha11WL — اهداف المباريات (@Jws95LKjUNezbjt) October 30, 2019

الرابطة الانجليزي : ليفربول 3 × 4 أرسنال | هدف تشمبرلين د58 عالمي????????" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/iN2SCA0DTk — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

الرابطة الإنجليزية : ليفربول 4 × 4 ارسنال | هدف اوريغي???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/OQSeM7Yhcz — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

الرابطة الانجليزية | ليفربول 5 × 5 ارسنال | هدف ليفربول الخامس , اورييييجي HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/i1bbA48tSw — فيصل اهداف (@CSHD23) October 30, 2019



وشهدت المباراة غياب مجموعة من العناصر الأساسية بليفربول لوجهة نظر فنية وهم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك.

وهو نفس الأمر الذي انطبق على آرسنال حيث لم تتم الاستعانة بالغابوني بيير أوباميانغ نيكولاس بيبي واليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس والبرازيلي ديفيد لويز.

بذلك، انتزع ليفربول بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة.