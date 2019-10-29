آخر تطورات إصابة محمد صلاح وموقفه من مباراة ليفربول ضد آرسنال

كشف بيب ليندرز، مساعد المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب، عن آخر تطورات حالة الثنائي شاكيري ومحمد صلاح بسبب إصابتهما، قبل مباراة آرسنال في كأس كاراباو.

ويواجه ليفربول نظيره آرسنال، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ”كأس كاراباو“ على ملعب أنفيلد رود.

وقال ليندرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم الثلاثاء:“لن يعود شاكيري إلا بعد التوقف الدولي، ونريد أن نعطيه الوقت المناسب، حيث أنه كان يعاني من إصابة في ربلة الساق، ودائمًا ما تكون خطيرة“.

وأضاف:“جويل ماتيب لا يزال يعاني من ركبته، ونحتاج إلى إعطائه الوقت المناسب، ولا أعرف الوقت الذي سيعود خلاله، لكنني نتمنى أن يسترجع لياقته سريعًا“.

وتحدث عن الدولي المصري محمد صلاح، قائلًا:“صلاح بخير، وقبل نهاية المباراة أمام توتنهام عانى من بعض المشاكل في الكاحل، لكنه خرج على قدمه“.

وأكد:“هو جيد الآن وبخير، ولا نتوقع غيابه طويلًا، سنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، لكنه لا يعاني من إصابة شديدة، وتغييره كان احترازيًا لأن كاحله كان يؤلمه قليلًا“.

وشارك النجم المصري بفوز فريقه على توتنهام (2/1)، مسجلًا الهدف الثاني من ركلة جزاء، على ملعب آنفيلد، بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وأشار إلى أن الأيرلندي الشاب كيليهير سيكون هو الحارس الأساس ضد آرسنال، موضحًا:“بالنسبة لنا، كيلهير هو رقم واحد في كأس الرابطة، ونعطي الفرصة له من أجل مواصلة مستواه المميز“.

وأردف:“أدريان قام بعمل لا يصدق في غياب أليسون، وهو رقم 2 بالنسبة لنا، لكن كأس الرابطة هي مسابقة كيليهير، كما أكدت قبل مواجهة ميلتون كيدز“.

واختتم:“اللعب في أنفيلد سيكون من الرائع بالنسبة للحارس الأيرلندي، لقد قدم مباراة جيدة أمام ميلتون كيدز“.