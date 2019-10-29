جيمس ميلنر يدعم نادي ليفربول ”الواثق“ للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط نادي ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في يونيو حزيران، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، بينما جاء ثانيًا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق ست نقاط هذا الموسم، بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عامًا.

ونقلت صحيفة ”غارديان“ عن ميلنر قوله: ”هذا الموسم نملك فريقًا يستطيع أن يفعلها. أعتقد أننا نتحلى بالهدوء في النادي سواء في الداخل أو الخارج ويثق الناس أننا نستطيع أن نفعلها“.

وأضاف: ”أتمنى أن يمنحنا لقبنا الأول لهذه التشكيلة، عندما حصدنا لقب كأس أوروبا، الخبرة المطلوبة للفوز بالدوري“.

ونال ليفربول لقبه 18 والأخير في الدوري المحلي العام 1990، بينما يتوقع ميلنر أن يكون السباق في الدوري متقاربًا مرة أخرى مع سيتي.

وقال اللاعب البالغ عمره 33 عامًا: ”سيتي فريق جيد جدًا ويستطيع الفوز بكل مباراة. الفارق ليس كبيرًا لذا يجب مواصلة اللعب بقوة وعدم الشعور بقلق مبالغ فيه بشأن اللقب“.

وأضاف لاعب مانشستر سيتي السابق: ”يمكن أن نمر ببعض المباريات السيئة، وفي ظل العدد الكبير من المباريات خلال الموسم ربما نتعرض للإصابات، قد نظهر بشكل متواضع في بعض المباريات وتضيع الصدارة، ولهذا السبب فإنه من المهم جدًا الفوز بلقب الدوري“.

وسيلعب ليفربول مع آرسنال في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية المحترفة، غدًا الأربعاء، قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الممتاز أمام أستون فيلا، يوم السبت المقبل.

محمد صلاح ويوفنتوس

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية وجود عدد من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي في ملعب ”أنفيلد“ معقل نادي ليفربول خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسؤولي يوفنتوس حضروا إلى ملعب ”أنفيلد“ لمتابعة 4 لاعبين من كلا الفريقين، حيث يرغب الفريق الإيطالي في تعزيز قائمته بعدد من اللاعبين المميزين خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن المصري الدولي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، كان ولا يزال على رادار يوفنتوس، حيث كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة البيانكونيري في ضم اللاعب مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وتألق صلاح، اللاعب السابق لأندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، بشدة منذ انتقاله إلى ليفربول من روما قبل عامين، وقاد الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بلقب هداف البريمييرليغ موسمين متتاليين، كان آخرهما بالمناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني ومهاجم آرسنال، الغابوني أوباميانغ.

وتابعت الصحيفة: ”كان هناك 3 نجوم من توتنهام على رادار يوفنتوس أيضًا، وعلى رأسهم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي ينتهي عقده رفقة السبيرز في عام 2023 مثل محمد صلاح، ومعه المدافع توبي ألدرفيريلد، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب الوسط المطلوب بشدة لدى ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020“.